Frodo the Virtual Samurai (FROG) là gì

First Frog on BNB, AI means Animal inteligence - 40% airdropped to Binance Megadrop wallets - 40% sent to Binance hot wallet on launch, dedicated to future airdrop for API farming. Details on website. - 20% LP & burn on PancakeSwap and Thena He undergoes a transformation into a Virtual Samurai, blending a narrative of evolution, intelligence, and discipline with the technological prowess associated with advanced cryptocurrency platforms.

Nguồn tham khảo Frodo the Virtual Samurai (FROG) Website chính thức