Thông tin giá theo USD của EquitEdge (EEG)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.05005 $ 0.05005 $ 0.05005 Thấp nhất 24H $ 0.05005 $ 0.05005 $ 0.05005 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.05005$ 0.05005 $ 0.05005 Cao nhất 24H $ 0.05005$ 0.05005 $ 0.05005 ATH $ 0.058283$ 0.058283 $ 0.058283 Giá thấp nhất $ 0.04823955$ 0.04823955 $ 0.04823955 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) 0.00% Biến động giá (7 ngày) 0.00% Biến động giá (7 ngày) 0.00%

Giá thời gian thực của EquitEdge (EEG) là $0.05005. Trong 24 giờ qua, EEG được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.05005 và cao nhất là $ 0.05005, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của EEG là $ 0.058283, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.04823955.

Về hiệu suất ngắn hạn, EEG đã biến động -- trong 1 giờ qua, 0.00% trong 24 giờ và 0.00% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường EquitEdge (EEG)

Vốn hóa thị trường $ 20.02M$ 20.02M $ 20.02M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 25.02M$ 25.02M $ 25.02M Nguồn cung lưu thông 400.00M 400.00M 400.00M Tổng cung 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của EquitEdge là $ 20.02M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của EEG là 400.00M, với tổng nguồn cung là 500000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 25.02M.