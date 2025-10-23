Thông tin giá theo USD của Cybercentry (CENTRY)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.00158644$ 0.00158644 $ 0.00158644 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.08% Biến động giá (1D) -13.75% Biến động giá (7 ngày) +40.28% Biến động giá (7 ngày) +40.28%

Giá thời gian thực của Cybercentry (CENTRY) là --. Trong 24 giờ qua, CENTRY được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của CENTRY là $ 0.00158644, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, CENTRY đã biến động +0.08% trong 1 giờ qua, -13.75% trong 24 giờ và +40.28% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Cybercentry (CENTRY)

Vốn hóa thị trường $ 144.33K$ 144.33K $ 144.33K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 367.65K$ 367.65K $ 367.65K Nguồn cung lưu thông 392.57M 392.57M 392.57M Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Cybercentry là $ 144.33K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của CENTRY là 392.57M, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 367.65K.