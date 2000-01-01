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Top token Hệ sinh thái Virtuals Protocol theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Hệ sinh thái Virtuals Protocol. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Sky Protocol
Sky Protocol
SKY
$ 0.05324
-0.19%
-1.39%
-5.45%
$ 1.23B
$ 1.04M
2
Virtuals Protocol
Virtuals Protocol
VIRTUAL
$ 0.5587
+0.05%
-1.67%
-1.03%
$ 366.64M
$ 334.78K
3
OP
OP
OP
$ 0.08939
+0.18%
-0.29%
-0.55%
$ 191.01M
$ 401.21K
4
Ribbita by Virtuals
Ribbita by Virtuals
TIBBIR
$ 0.11993
+0.86%
+20.70%
+21.74%
$ 120.27M
$ 4.21M
5
Fabric
Fabric
ROBO
$ 0.0137
-0.15%
-2.15%
+8.86%
$ 30.43M
$ 6.73M
6
Terra
Terra
LUNA
$ 0.04194
+0.19%
-1.06%
+2.52%
$ 29.81M
$ 1.93M
7
Infinity Ground
Infinity Ground
AIN
$ 0.07383
-0.39%
-3.88%
+6.29%
$ 22.72M
$ 1.15M
8
Aixbt
Aixbt
AIXBT
$ 0.01932
-2.53%
+8.50%
+12.92%
$ 19.64M
$ 9.20M
9
Atlético de Madrid
Atlético de Madrid
ATM
$ 1.5027
+0.55%
-6.50%
-6.40%
$ 12.59M
$ 35.53K
10
Bitlight Labs
Bitlight Labs
LIGHT
$ 0.1487
+1.01%
-4.59%
+7.61%
$ 6.45M
$ 931.36K
11
Minswap
Minswap
MIN
$ 0.0032
+0.28%
-1.39%
-1.18%
$ 5.52M
$ 5.05M
12
Mamo
Mamo
MAMO
$ 0.00915384
+0.34%
-0.00%
-0.15%
$ 5.49M
$ 718.60K
13
Bluefin
Bluefin
BLUE
$ 0.008337
+1.74%
+0.62%
-2.28%
$ 4.16M
$ 6.25M
14
Freya Protocol
Freya Protocol
FREYA
$ 0.00364156
+2.19%
+0.02%
+32.97%
$ 1.82M
$ 7.66
15
PRXVT by Virtuals
PRXVT by Virtuals
PRXVT
$ 0.00179075
-0.34%
+0.04%
-12.50%
$ 1.79M
$ 7.71K
16
AIDOGE
AIDOGE
AIDOGE
$ 0.00000000000995
-0.09%
-2.55%
-0.49%
$ 1.73M
$ 5,532.49T
17
Yunai by Virtuals
Yunai by Virtuals
YUNAI
$ 0.00146179
0.00%
--
-1.25%
$ 1.46M
$ 2.39
18
1000x by Virtuals
1000x by Virtuals
1000X
$ 0.00138088
-0.34%
--
+3.06%
$ 1.37M
$ 28.13
19
717ai by Virtuals
717ai by Virtuals
WIRE
$ 0.00130244
-0.67%
+0.04%
+1.96%
$ 1.25M
$ 6.76K
20
Shadow Combat League
Shadow Combat League
SCL
$ 0.00124153
-0.93%
-0.01%
-14.17%
$ 1.19M
$ 6.63
21
Karma by Virtuals
Karma by Virtuals
KARMA
$ 0.00118196
+0.40%
+0.07%
+18.04%
$ 1.18M
$ 14.28K
22
Ethy AI
Ethy AI
ETHY
$ 0.00106453
-0.77%
+0.01%
-6.41%
$ 1.06M
$ 3.97K
23
GRID by Virtuals
GRID by Virtuals
GRID
$ 0.00097352
+1.04%
-0.04%
-8.97%
$ 973.24K
$ 8.26K
24
Vader
Vader
VADER
$ 0.00094853
-0.61%
-0.02%
-10.47%
$ 945.50K
$ 631.78
25
Waveform by Virtuals
Waveform by Virtuals
WAVE
$ 0.00093397
-0.62%
-0.02%
-16.48%
$ 934.00K
$ 131.02
26
NODE
NODE
NODE
$ 0.005896
-0.08%
-0.10%
-2.11%
$ 786.34K
$ 9.91M
27
Prefrontal Cortex Convo Agent by Virtuals
Prefrontal Cortex Convo Agent by Virtuals
CONVO
$ 0.00062875
-0.70%
--
-1.59%
$ 628.61K
$ 25.57
28
ARC
ARC
ARC
$ 0.000575
0.00%
+1.41%
+1.41%
$ 592.25K
$ 280.41K
29
ArAIstotle
ArAIstotle
FACY
$ 0.00076048
+0.52%
-0.01%
-18.05%
$ 587.90K
$ 356.14K
30
ReplyCorp
ReplyCorp
REPLY
$ 0.00105061
-0.74%
-0.03%
-13.80%
$ 486.19K
$ 1.64K
31
VPay
VPay
VPAY
$ 0.00040139
-0.64%
-0.01%
-17.12%
$ 401.39K
$ 70.22
32
Neurobro
Neurobro
BRO
$ 0.00035816
-0.54%
+0.01%
-6.67%
$ 355.66K
$ 862.52
33
MYRAD
MYRAD
MYRAD
$ 0.00034918
-0.35%
-0.32%
-6.06%
$ 349.31K
$ 9.73K
34
Axelrod by Virtuals
Axelrod by Virtuals
AXR
$ 0.00042119
0.00%
-0.01%
-2.74%
$ 345.43K
$ 1.31
35
VANTIS by Virtuals
VANTIS by Virtuals
VANTIS
$ 0.0017626
-0.59%
-0.12%
-7.13%
$ 340.28K
$ 21.58K
36
PEAK
PEAK
PEAK
$ 0.00042224
-0.47%
+0.31%
+162.05%
$ 316.97K
$ 34.31K
37
Rabbi Schlomo by Virtuals
Rabbi Schlomo by Virtuals
SHEKEL
$ 0.00030389
-0.93%
-0.01%
+0.24%
$ 303.83K
$ 6.51
38
Instaclaw
Instaclaw
INSTACLAW
$ 0.00069843
-0.09%
-0.02%
-9.09%
$ 298.29K
$ 334.12
39
SANTA by Virtuals
SANTA by Virtuals
SANTA
$ 0.00028949
-0.96%
-0.05%
-6.77%
$ 289.50K
$ 674.98
40
Sage by Virtuals
Sage by Virtuals
SAGE
$ 0.00028632
0.00%
--
-0.70%
$ 286.32K
$ 3.64
41
Velvet Unicorn by Virtuals
Velvet Unicorn by Virtuals
VU
$ 0.00028612
-0.59%
-0.03%
-5.68%
$ 284.44K
$ 129.06
42
Gloria AI
Gloria AI
GLORIA
$ 0.00027617
0.00%
--
-1.99%
$ 276.17K
$ 87.35
43
Iona by Virtuals
Iona by Virtuals
IONA
$ 0.00026405
0.00%
--
-2.29%
$ 263.99K
$ 1.31
44
MONVERA by Virtuals
MONVERA by Virtuals
MONVERA
$ 0.00026154
-0.35%
-0.05%
+5.87%
$ 261.63K
$ 1.45K
45
MUTE SWAP by Virtuals
MUTE SWAP by Virtuals
MUTE
$ 0.00064809
-0.35%
-0.02%
-0.74%
$ 259.33K
$ 355.55
46
Humanoid Network by Virtuals
Humanoid Network by Virtuals
HAN
$ 0.0002587
-0.04%
-0.04%
-3.99%
$ 258.70K
$ 395.68
47
wrkr by Virtuals
wrkr by Virtuals
WRKR
$ 0.00024068
-0.15%
+0.09%
+16.07%
$ 240.85K
$ 11.88K
48
Olyn by Virtuals
Olyn by Virtuals
OLYN
$ 0.00022823
0.00%
--
+1.25%
$ 228.18K
$ 2.88
49
Fyni AI by Virtuals
Fyni AI by Virtuals
FYNI
$ 0.00022319
0.00%
--
-0.78%
$ 223.19K
$ 25.42
50
Cybercentry
Cybercentry
CENTRY
$ 0.00032123
-0.72%
-0.03%
-18.12%
$ 217.12K
$ 328.56

Câu hỏi thường gặp

Token Hệ sinh thái Virtuals Protocol là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Hệ sinh thái Virtuals Protocol đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 214 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $2.08B.
Token Hệ sinh thái Virtuals Protocol nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Hệ sinh thái Virtuals Protocol được theo dõi trên MEXC, TIBBIR đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 20.70% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Hệ sinh thái Virtuals Protocol trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 214 token Hệ sinh thái Virtuals Protocol, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Hệ sinh thái Virtuals Protocol phổ biến bao gồm SKY, VIRTUAL, OP. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Hệ sinh thái Virtuals Protocol là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Hệ sinh thái Virtuals Protocol là khoảng $2.08B. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Hệ sinh thái Virtuals Protocol, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.