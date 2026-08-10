Giá Vultisig hôm nay

Giá Vultisig (VULT) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.090803, biến động 2.25% trong 24 giờ qua. Tỷ giá VULT sang USD là $ 0.090803 mỗi VULT.

Vultisig hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 9,080,335, với nguồn cung lưu hành 100.00M VULT. Trong vòng 24 giờ qua, VULT được giao dịch trong khoảng từ $ 0.08904 (thấp) đến $ 0.093765 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 1.24, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.0303.

Về hiệu suất ngắn hạn, VULT biến động +0.01% trong giờ qua và -4.87% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 423.45.

Thông tin thị trường Vultisig (VULT)

Vốn hóa thị trường $ 9.08M$ 9.08M $ 9.08M Khối lượng (24H) $ 423.45$ 423.45 $ 423.45 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 9.08M$ 9.08M $ 9.08M Nguồn cung lưu thông 100.00M 100.00M 100.00M Tổng cung 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Vultisig là $ 9.08M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 423.45. Nguồn cung lưu hành của VULT là 100.00M, với tổng nguồn cung là 100000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 9.08M.