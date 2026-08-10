Giá TokenPocket Token hôm nay

Giá TokenPocket Token (TPT) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.0064149, biến động 2.29% trong 24 giờ qua. Tỷ giá TPT sang USD là $ 0.0064149 mỗi TPT.

TokenPocket Token hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 20,419,934, với nguồn cung lưu hành 3.18B TPT. Trong vòng 24 giờ qua, TPT được giao dịch trong khoảng từ $ 0.00637788 (thấp) đến $ 0.00669764 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.14558, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, TPT biến động -0.35% trong giờ qua và +8.02% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 536.74.

Thông tin thị trường TokenPocket Token (TPT)

Vốn hóa thị trường $ 20.42M$ 20.42M $ 20.42M Khối lượng (24H) $ 536.74$ 536.74 $ 536.74 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 37.85M$ 37.85M $ 37.85M Nguồn cung lưu thông 3.18B 3.18B 3.18B Tổng cung 3,183,201,665.4257 3,183,201,665.4257 3,183,201,665.4257

Vốn hoá thị trường hiện tại của TokenPocket Token là $ 20.42M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 536.74. Nguồn cung lưu hành của TPT là 3.18B, với tổng nguồn cung là 3183201665.4257. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 37.85M.