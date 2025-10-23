Thông tin giá theo USD của Islamic Coin (ISLM)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.01793437 $ 0.01793437 $ 0.01793437 Thấp nhất 24H $ 0.01817309 $ 0.01817309 $ 0.01817309 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.01793437$ 0.01793437 $ 0.01793437 Cao nhất 24H $ 0.01817309$ 0.01817309 $ 0.01817309 ATH $ 0.303274$ 0.303274 $ 0.303274 Giá thấp nhất $ 0.01742755$ 0.01742755 $ 0.01742755 Biến động giá (1 giờ) +0.06% Biến động giá (1D) -0.91% Biến động giá (7 ngày) -5.56% Biến động giá (7 ngày) -5.56%

Giá thời gian thực của Islamic Coin (ISLM) là $0.01797413. Trong 24 giờ qua, ISLM được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.01793437 và cao nhất là $ 0.01817309, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của ISLM là $ 0.303274, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.01742755.

Về hiệu suất ngắn hạn, ISLM đã biến động +0.06% trong 1 giờ qua, -0.91% trong 24 giờ và -5.56% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Islamic Coin (ISLM)

Vốn hóa thị trường $ 39.27M$ 39.27M $ 39.27M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 363.85M$ 363.85M $ 363.85M Nguồn cung lưu thông 2.18B 2.18B 2.18B Tổng cung 20,240,019,505.07856 20,240,019,505.07856 20,240,019,505.07856

Vốn hoá thị trường hiện tại của Islamic Coin là $ 39.27M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của ISLM là 2.18B, với tổng nguồn cung là 20240019505.07856. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 363.85M.