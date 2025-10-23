Thông tin giá theo USD của Chrema Coin (CRMC)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.802505 $ 0.802505 $ 0.802505 Thấp nhất 24H $ 0.883945 $ 0.883945 $ 0.883945 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.802505$ 0.802505 $ 0.802505 Cao nhất 24H $ 0.883945$ 0.883945 $ 0.883945 ATH $ 5.02$ 5.02 $ 5.02 Giá thấp nhất $ 0.432032$ 0.432032 $ 0.432032 Biến động giá (1 giờ) +0.07% Biến động giá (1D) +0.62% Biến động giá (7 ngày) -2.86% Biến động giá (7 ngày) -2.86%

Giá thời gian thực của Chrema Coin (CRMC) là $0.843576. Trong 24 giờ qua, CRMC được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.802505 và cao nhất là $ 0.883945, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của CRMC là $ 5.02, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.432032.

Về hiệu suất ngắn hạn, CRMC đã biến động +0.07% trong 1 giờ qua, +0.62% trong 24 giờ và -2.86% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Chrema Coin (CRMC)

Vốn hóa thị trường $ 9.27M$ 9.27M $ 9.27M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 42.18M$ 42.18M $ 42.18M Nguồn cung lưu thông 10.99M 10.99M 10.99M Tổng cung 50,000,000.0 50,000,000.0 50,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Chrema Coin là $ 9.27M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của CRMC là 10.99M, với tổng nguồn cung là 50000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 42.18M.