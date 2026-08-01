CONX (Culture = Connect) là một mạng chính Fintech Văn hóa thế hệ mới, kết nối Web2 và Web3, hợp nhất văn hóa, tài chính và công nghệ thành một hệ sinh thái kỹ thuật số đáng tin cậy.

Được thiết kế cho kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo và tài sản được mã hóa token, CONX tích hợp Tài sản Thế giới Thực (RWA), Token bảo mật (STO), nội dung do AI tạo ra (AIGC) và tài sản trí tuệ (IP) trong một kiến trúc sẵn sàng tuân thủ, giúp các tổ chức, nhà sáng tạo và nhà đầu tư tham gia an toàn vào nền kinh tế số.

Thông qua nền tảng CONX Pulse, người dùng có thể phát hành, mã hóa và giao dịch minh bạch các tài sản thực trên chuỗi, trong khi Vault, Origin, Nest và Arena cung cấp cơ sở hạ tầng toàn diện cho quản lý tài sản số, đăng ký IP, sáng tạo hỗ trợ bởi AI và các nền kinh tế do nhà sáng tạo dẫn dắt.

Được xây dựng trên nền tảng niềm tin, khả năng tương tác và quản trị phù hợp với quy định, CONX kết nối TradFi và DeFi, cho phép dòng vốn di chuyển suôn sẻ xuyên biên giới và các ngành nghề khác nhau.

Từ Nội dung đến Vốn – CONX kết nối mọi hình thức giá trị.

CONX Vault

Một ví và giải pháp quản lý tài sản số an toàn, cho phép người dùng lưu trữ và sắp xếp tài sản của họ một cách an toàn trong hệ sinh thái CONX. Được xây dựng trên cơ sở hạ tầng bảo mật tiên tiến, Vault hỗ trợ lưu trữ, chuyển giao và theo dõi đáng tin cậy nhiều loại tài sản, bao gồm Tài sản Thế giới Thực (RWA), token không thể thay thế (NFT) và token kỹ thuật số, đảm bảo an toàn và minh bạch trong mọi giao dịch.

CONX Origin

Nền tảng đăng ký và mã hóa tài sản trí tuệ (IP) cho phép các nhà sáng tạo thiết lập, quản lý và khai thác tài sản trí tuệ của họ trên chuỗi.

Origin cung cấp một khuôn khổ thống nhất để đăng ký, xác minh và theo dõi giá trị tài sản trí tuệ, giúp các nhà sáng tạo quản lý minh bạch quyền sở hữu và doanh thu, đồng thời duy trì toàn quyền kiểm soát đối với các quyền số của mình.

CONX Nest

Nền tảng sáng tạo hỗ trợ bởi AI, được thiết kế để hỗ trợ các nhà sáng tạo thứ cấp và nghệ sĩ kỹ thuật số.

Nest tích hợp và kết nối đa dạng các công cụ AI cùng nguồn lực sáng tạo, giúp người dùng tạo ra, hoàn thiện và mở rộng tác phẩm của họ thành các tài sản số dựa trên IP, từ đó thúc đẩy sự đổi mới liên tục trong hệ sinh thái CONX.

CONX Arena

Nền tảng thi đấu sáng tạo, nơi các nhà sáng tạo từ nhiều lĩnh vực khác nhau có thể trình bày, đánh giá và phát triển ý tưởng cũng như tác phẩm của họ.

Thông qua các quy trình đánh giá và công nhận bài bản, Arena thúc đẩy sự xuất sắc trong sáng tạo và tăng cường sự gắn kết cộng đồng trong nền kinh tế sáng tạo của CONX.

CONX Pulse

Nền tảng cốt lõi dành cho việc phát hành và phân phối Tài sản Thế giới Thực (RWA), được thiết kế để đảm bảo tính tin cậy, minh bạch và khả năng tương tác.

Pulse cho phép người dùng phát hành, trao đổi và quản lý các tài sản thực được mã hóa trên chuỗi, tạo nên nền tảng quan trọng cho cơ sở hạ tầng tài chính số mở và tuân thủ quy định.

Giá hiện tại của CONX là bao nhiêu?

CONX có giá ₫107.98286987323080000, cho thấy biến động giá là 0.34% trong 24 giờ qua.

Có bao nhiêu hoạt động giao dịch được ghi nhận hôm nay?

Tổng cộng ₫-- đã được giao dịch trên các sàn giao dịch lớn, cho thấy sự tham gia tích cực của thị trường và tính thanh khoản liên tục.

Thị trường CONX có mức độ thanh khoản ra sao?

Điểm thanh khoản --/100 phản ánh độ sâu của sổ lệnh, khả năng thực hiện các lệnh lớn hiệu quả cũng như độ chênh lệch giá (spread) trên các cặp giao dịch chính.

Phạm vi giao dịch hàng ngày thể hiện điều gì?

Biến động giá giữa ₫104.5398278449560000 và ₫108.94537278588600000 nhấn mạnh mức độ biến động hiện tại và động lực trong ngày.

Xếp hạng hiện tại của CONX trên thị trường là bao nhiêu?

Nó đang xếp ở vị trí #1710, được hỗ trợ bởi vốn hóa thị trường là ₫108626856496.345040000.

Nguồn cung đóng vai trò gì trong sự ổn định giá?

Nguồn cung lưu hành của 1005719065.833081 token ảnh hưởng trực tiếp đến hành vi giá, đặc biệt trong những thời điểm nhu cầu tăng cao hoặc khan hiếm.

Các yếu tố nào ảnh hưởng đến hồ sơ thanh khoản của CONX?

Thanh khoản phụ thuộc vào hoạt động của nhà tạo lập thị trường, sự đa dạng của các cặp giao dịch, độ sâu của sàn giao dịch và mức độ tham gia của hệ sinh thái từ mạng lưới --.