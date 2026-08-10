Giá Sologenic hôm nay

Giá Sologenic (SOLO) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.01265103, biến động 0.79% trong 24 giờ qua. Tỷ giá SOLO sang USD là $ 0.01265103 mỗi SOLO.

Sologenic hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 1,925,091, với nguồn cung lưu hành 152.17M SOLO. Trong vòng 24 giờ qua, SOLO được giao dịch trong khoảng từ $ 0.01244099 (thấp) đến $ 0.01281612 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 150.02, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.01199246.

Về hiệu suất ngắn hạn, SOLO biến động +0.25% trong giờ qua và -9.74% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 387.76.

Thông tin thị trường Sologenic (SOLO)

Vốn hóa thị trường $ 1.93M$ 1.93M $ 1.93M Khối lượng (24H) $ 387.76$ 387.76 $ 387.76 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 1.93M$ 1.93M $ 1.93M Nguồn cung lưu thông 152.17M 152.17M 152.17M Tổng cung 152,169,281.9932967 152,169,281.9932967 152,169,281.9932967

Vốn hoá thị trường hiện tại của Sologenic là $ 1.93M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 387.76. Nguồn cung lưu hành của SOLO là 152.17M, với tổng nguồn cung là 152169281.9932967. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.93M.