Thông tin giá theo USD của Haystack (HAY)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.02850169 $ 0.02850169 $ 0.02850169 Thấp nhất 24H $ 0.0309674 $ 0.0309674 $ 0.0309674 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.02850169$ 0.02850169 $ 0.02850169 Cao nhất 24H $ 0.0309674$ 0.0309674 $ 0.0309674 ATH $ 0.056328$ 0.056328 $ 0.056328 Giá thấp nhất $ 0.02587991$ 0.02587991 $ 0.02587991 Biến động giá (1 giờ) -0.68% Biến động giá (1D) +2.39% Biến động giá (7 ngày) -7.96% Biến động giá (7 ngày) -7.96%

Giá thời gian thực của Haystack (HAY) là $0.02988807. Trong 24 giờ qua, HAY được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.02850169 và cao nhất là $ 0.0309674, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của HAY là $ 0.056328, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.02587991.

Về hiệu suất ngắn hạn, HAY đã biến động -0.68% trong 1 giờ qua, +2.39% trong 24 giờ và -7.96% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Haystack (HAY)

Vốn hóa thị trường $ 818.34K$ 818.34K $ 818.34K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 2.99M$ 2.99M $ 2.99M Nguồn cung lưu thông 27.38M 27.38M 27.38M Tổng cung 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Haystack là $ 818.34K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của HAY là 27.38M, với tổng nguồn cung là 100000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 2.99M.