Giá THORWallet hôm nay

Giá THORWallet (TITN) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.00744875, biến động 4.07% trong 24 giờ qua. Tỷ giá TITN sang USD là $ 0.00744875 mỗi TITN.

THORWallet hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 316,572, với nguồn cung lưu hành 42.50M TITN. Trong vòng 24 giờ qua, TITN được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0074377 (thấp) đến $ 0.00778414 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.351181, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.00621168.

Về hiệu suất ngắn hạn, TITN biến động +0.09% trong giờ qua và -10.01% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 40.60K.

Thông tin thị trường THORWallet (TITN)

Vốn hóa thị trường $ 316.57K$ 316.57K $ 316.57K Khối lượng (24H) $ 40.60K$ 40.60K $ 40.60K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 6.94M$ 6.94M $ 6.94M Nguồn cung lưu thông 42.50M 42.50M 42.50M Tổng cung 931,271,415.552861 931,271,415.552861 931,271,415.552861

Vốn hoá thị trường hiện tại của THORWallet là $ 316.57K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 40.60K. Nguồn cung lưu hành của TITN là 42.50M, với tổng nguồn cung là 931271415.552861. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 6.94M.