Thông tin giá theo USD của BRIAH (BRIAH)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00016099 Thấp nhất 24H $ 0.0001784 Cao nhất 24H $ 0.00361951 ATH $ 0.00015195 Giá thấp nhất Biến động giá (1 giờ) +1.21% Biến động giá (1D) -3.58% Biến động giá (7 ngày) -12.19%

Giá thời gian thực của BRIAH (BRIAH) là $0.00016924. Trong 24 giờ qua, BRIAH được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00016099 và cao nhất là $ 0.0001784, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của BRIAH là $ 0.00361951, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00015195.

Về hiệu suất ngắn hạn, BRIAH đã biến động +1.21% trong 1 giờ qua, -3.58% trong 24 giờ và -12.19% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường BRIAH (BRIAH)

Vốn hóa thị trường $ 168.38K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 168.38K Nguồn cung lưu thông 996.97M Tổng cung 996,966,560.285

Vốn hoá thị trường hiện tại của BRIAH là $ 168.38K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của BRIAH là 996.97M, với tổng nguồn cung là 996966560.285. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 168.38K.