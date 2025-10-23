Thông tin giá theo USD của Bonk Level Saviour (SAVIOUR)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.01630641 $ 0.01630641 $ 0.01630641 Thấp nhất 24H $ 0.01665838 $ 0.01665838 $ 0.01665838 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.01630641$ 0.01630641 $ 0.01630641 Cao nhất 24H $ 0.01665838$ 0.01665838 $ 0.01665838 ATH $ 0.04502769$ 0.04502769 $ 0.04502769 Giá thấp nhất $ 0.01567175$ 0.01567175 $ 0.01567175 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) +0.01% Biến động giá (7 ngày) -5.45% Biến động giá (7 ngày) -5.45%

Giá thời gian thực của Bonk Level Saviour (SAVIOUR) là $0.01654888. Trong 24 giờ qua, SAVIOUR được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.01630641 và cao nhất là $ 0.01665838, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của SAVIOUR là $ 0.04502769, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.01567175.

Về hiệu suất ngắn hạn, SAVIOUR đã biến động -- trong 1 giờ qua, +0.01% trong 24 giờ và -5.45% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Bonk Level Saviour (SAVIOUR)

Vốn hóa thị trường $ 281.29K$ 281.29K $ 281.29K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 281.29K$ 281.29K $ 281.29K Nguồn cung lưu thông 17.00M 17.00M 17.00M Tổng cung 16,997,540.75172 16,997,540.75172 16,997,540.75172

Vốn hoá thị trường hiện tại của Bonk Level Saviour là $ 281.29K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của SAVIOUR là 17.00M, với tổng nguồn cung là 16997540.75172. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 281.29K.