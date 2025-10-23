Thông tin giá theo USD của blormmy (BLORMMY)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.00304852$ 0.00304852 $ 0.00304852 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.03% Biến động giá (1D) -7.99% Biến động giá (7 ngày) -44.39% Biến động giá (7 ngày) -44.39%

Giá thời gian thực của blormmy (BLORMMY) là --. Trong 24 giờ qua, BLORMMY được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của BLORMMY là $ 0.00304852, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, BLORMMY đã biến động +0.03% trong 1 giờ qua, -7.99% trong 24 giờ và -44.39% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường blormmy (BLORMMY)

Vốn hóa thị trường $ 413.48K$ 413.48K $ 413.48K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 413.48K$ 413.48K $ 413.48K Nguồn cung lưu thông 999.68M 999.68M 999.68M Tổng cung 999,675,366.92771 999,675,366.92771 999,675,366.92771

Vốn hoá thị trường hiện tại của blormmy là $ 413.48K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của BLORMMY là 999.68M, với tổng nguồn cung là 999675366.92771. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 413.48K.