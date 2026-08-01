Giá Blockchain Bets hôm nay

Giá Blockchain Bets (BCB) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá BCB sang USD là $ 0 mỗi BCB.

Blockchain Bets hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 114,254, với nguồn cung lưu hành 877.67M BCB. Trong vòng 24 giờ qua, BCB được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0 (thấp) đến $ 0.0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.059296, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, BCB biến động -- trong giờ qua và -0.44% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 15.62.

Thông tin thị trường Blockchain Bets (BCB)

Vốn hóa thị trường $ 114.25K$ 114.25K $ 114.25K Khối lượng (24H) $ 15.62$ 15.62 $ 15.62 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 114.25K$ 114.25K $ 114.25K Nguồn cung lưu thông 877.67M 877.67M 877.67M Tổng cung 877,672,966.0 877,672,966.0 877,672,966.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Blockchain Bets là $ 114.25K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 15.62. Nguồn cung lưu hành của BCB là 877.67M, với tổng nguồn cung là 877672966.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 114.25K.