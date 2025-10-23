Thông tin giá theo USD của BitcoinZK (ZYRA)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.063365 Cao nhất 24H $ 0.102035 ATH $ 0.167321 Giá thấp nhất $ 0.056991 Biến động giá (1 giờ) -4.12% Biến động giá (1D) +44.32% Biến động giá (7 ngày) -41.09%

Giá thời gian thực của BitcoinZK (ZYRA) là $0.092053. Trong 24 giờ qua, ZYRA được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.063365 và cao nhất là $ 0.102035, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của ZYRA là $ 0.167321, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.056991.

Về hiệu suất ngắn hạn, ZYRA đã biến động -4.12% trong 1 giờ qua, +44.32% trong 24 giờ và -41.09% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường BitcoinZK (ZYRA)

Vốn hóa thị trường $ 23.15M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 92.58M Nguồn cung lưu thông 250.00M Tổng cung 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của BitcoinZK là $ 23.15M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của ZYRA là 250.00M, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 92.58M.