Thông tin giá theo USD của BENQI (QI)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00516428 $ 0.00516428 $ 0.00516428 Thấp nhất 24H $ 0.00541983 $ 0.00541983 $ 0.00541983 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00516428$ 0.00516428 $ 0.00516428 Cao nhất 24H $ 0.00541983$ 0.00541983 $ 0.00541983 ATH $ 0.39417$ 0.39417 $ 0.39417 Giá thấp nhất $ 0.00323513$ 0.00323513 $ 0.00323513 Biến động giá (1 giờ) -0.02% Biến động giá (1D) -0.90% Biến động giá (7 ngày) -10.23% Biến động giá (7 ngày) -10.23%

Giá thời gian thực của BENQI (QI) là $0.00529758. Trong 24 giờ qua, QI được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00516428 và cao nhất là $ 0.00541983, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của QI là $ 0.39417, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00323513.

Về hiệu suất ngắn hạn, QI đã biến động -0.02% trong 1 giờ qua, -0.90% trong 24 giờ và -10.23% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường BENQI (QI)

Vốn hóa thị trường $ 38.17M$ 38.17M $ 38.17M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 38.17M$ 38.17M $ 38.17M Nguồn cung lưu thông 7.20B 7.20B 7.20B Tổng cung 7,200,000,000.0 7,200,000,000.0 7,200,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của BENQI là $ 38.17M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của QI là 7.20B, với tổng nguồn cung là 7200000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 38.17M.