Thông tin giá theo USD của Awakeborn Token (AWK)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.27% Biến động giá (1D) +0.45% Biến động giá (7 ngày) +1.95% Biến động giá (7 ngày) +1.95%

Giá thời gian thực của Awakeborn Token (AWK) là --. Trong 24 giờ qua, AWK được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của AWK là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, AWK đã biến động +0.27% trong 1 giờ qua, +0.45% trong 24 giờ và +1.95% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Awakeborn Token (AWK)

Vốn hóa thị trường $ 243.65K$ 243.65K $ 243.65K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 803.04K$ 803.04K $ 803.04K Nguồn cung lưu thông 30.34B 30.34B 30.34B Tổng cung 99,999,973,237.3 99,999,973,237.3 99,999,973,237.3

Vốn hoá thị trường hiện tại của Awakeborn Token là $ 243.65K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của AWK là 30.34B, với tổng nguồn cung là 99999973237.3. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 803.04K.