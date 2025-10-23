Thông tin giá theo USD của ApeStrategy (APESTR)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00354741 $ 0.00354741 $ 0.00354741 Thấp nhất 24H $ 0.00373594 $ 0.00373594 $ 0.00373594 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00354741$ 0.00354741 $ 0.00354741 Cao nhất 24H $ 0.00373594$ 0.00373594 $ 0.00373594 ATH $ 0.0246464$ 0.0246464 $ 0.0246464 Giá thấp nhất $ 0.00205629$ 0.00205629 $ 0.00205629 Biến động giá (1 giờ) +0.06% Biến động giá (1D) +0.24% Biến động giá (7 ngày) -31.37% Biến động giá (7 ngày) -31.37%

Giá thời gian thực của ApeStrategy (APESTR) là $0.00371132. Trong 24 giờ qua, APESTR được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00354741 và cao nhất là $ 0.00373594, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của APESTR là $ 0.0246464, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00205629.

Về hiệu suất ngắn hạn, APESTR đã biến động +0.06% trong 1 giờ qua, +0.24% trong 24 giờ và -31.37% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường ApeStrategy (APESTR)

Vốn hóa thị trường $ 3.62M$ 3.62M $ 3.62M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 3.62M$ 3.62M $ 3.62M Nguồn cung lưu thông 974.86M 974.86M 974.86M Tổng cung 974,860,508.4732546 974,860,508.4732546 974,860,508.4732546

Vốn hoá thị trường hiện tại của ApeStrategy là $ 3.62M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của APESTR là 974.86M, với tổng nguồn cung là 974860508.4732546. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 3.62M.