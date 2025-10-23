Thông tin giá theo USD của AllUnity EUR (EURAU)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 1.16
Thấp nhất 24H $ 1.16
Cao nhất 24H $ 1.16
ATH $ 1.19
Giá thấp nhất $ 1.1
Biến động giá (1 giờ) -0.05%
Biến động giá (1D) -0.05%
Biến động giá (7 ngày) -0.52%

Giá thời gian thực của AllUnity EUR (EURAU) là $1.16. Trong 24 giờ qua, EURAU được giao dịch với mức thấp nhất là $ 1.16 và cao nhất là $ 1.16, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của EURAU là $ 1.19, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 1.1.

Về hiệu suất ngắn hạn, EURAU đã biến động -0.05% trong 1 giờ qua, -0.05% trong 24 giờ và -0.52% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường AllUnity EUR (EURAU)

Vốn hóa thị trường $ 20.45M
Khối lượng (24H) --
Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 20.45M
Nguồn cung lưu thông 17.63M
Tổng cung 17,629,680.33

Vốn hoá thị trường hiện tại của AllUnity EUR là $ 20.45M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của EURAU là 17.63M, với tổng nguồn cung là 17629680.33. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 20.45M.