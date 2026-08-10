Giá Alloca hôm nay

Giá Alloca (ALLOCA) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 1.72% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ALLOCA sang USD là $ 0 mỗi ALLOCA.

Alloca hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 43,455, với nguồn cung lưu hành 56.29M ALLOCA. Trong vòng 24 giờ qua, ALLOCA được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.15777, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, ALLOCA biến động -0.04% trong giờ qua và +0.25% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 5.25.

Thông tin thị trường Alloca (ALLOCA)

Vốn hóa thị trường $ 43.46K$ 43.46K $ 43.46K Khối lượng (24H) $ 5.25$ 5.25 $ 5.25 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 77.19K$ 77.19K $ 77.19K Nguồn cung lưu thông 56.29M 56.29M 56.29M Tổng cung 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Alloca là $ 43.46K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 5.25. Nguồn cung lưu hành của ALLOCA là 56.29M, với tổng nguồn cung là 100000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 77.19K.