Giá Nolan hôm nay

Giá Nolan (NOLAN) theo thời gian thực hôm nay là --, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá NOLAN sang VND là -- mỗi NOLAN.

Nolan hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- NOLAN. Trong vòng 24 giờ qua, NOLAN được giao dịch trong khoảng từ -- (thấp) đến -- (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, NOLAN biến động -- trong giờ qua và -- trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Nolan (NOLAN)

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 0.00₫ 0.00 ₫ 0.00 Nguồn cung lưu thông ---- -- Tổng cung ---- --

Vốn hoá thị trường hiện tại của Nolan là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của NOLAN là --, với tổng nguồn cung là --. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là --.