Giá Grove hôm nay

Giá Grove (GROVE) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.008796, biến động 0.60% trong 24 giờ qua. Tỷ giá GROVE sang VND là ₫ 0.008796 mỗi GROVE.

Grove hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- GROVE. Trong vòng 24 giờ qua, GROVE được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.008735 (thấp) đến ₫ 0.009724 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, GROVE biến động -0.31% trong giờ qua và -5.42% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 118.23K.

Thông tin thị trường Grove (GROVE)

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ₫ 118.23K₫ 118.23K ₫ 118.23K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 87.96M₫ 87.96M ₫ 87.96M Nguồn cung lưu thông ---- -- Tổng cung 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Blockchain công khai ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Grove là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 118.23K. Nguồn cung lưu hành của GROVE là --, với tổng nguồn cung là 10000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 87.96M.