Giá Grove(GROVE)
Giá Grove (GROVE) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.008796, biến động 0.60% trong 24 giờ qua. Tỷ giá GROVE sang VND là ₫ 0.008796 mỗi GROVE.
Grove hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- GROVE. Trong vòng 24 giờ qua, GROVE được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.008735 (thấp) đến ₫ 0.009724 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.
Về hiệu suất ngắn hạn, GROVE biến động -0.31% trong giờ qua và -5.42% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 118.23K.
ETH
Vốn hoá thị trường hiện tại của Grove là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 118.23K. Nguồn cung lưu hành của GROVE là --, với tổng nguồn cung là 10000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 87.96M.
-0.31%
+0.60%
-5.42%
-5.42%
Theo dõi biến động giá của Grove trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
|Thời gian
|Biến động (VND)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|₫ +1.38051734
|+0.60%
|30 ngày
|₫ -0.013904
|-61.26%
|60 ngày
|₫ +0.001296
|+17.28%
|90 ngày
|₫ +0.001296
|+17.28%
Hôm nay, GROVE đã biến động ₫ +1.38051734 (+0.60%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.013904 (-61.26%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, GROVE đã biến động ₫ +0.001296 (+17.28%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ +0.001296 (+17.28%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
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Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Grove. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.
Tâm lý chung hiện tại trên thị trường GROVE: xu hướng giảm, tăng 45% | giảm 55%.
|Khía cạnh chỉ báo
|Kết luận mô hình
|Tỷ lệ/Ngưỡng
|Tóm tắt nhanh
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|Đà tăng trưởng ngắn hạn đang giảm xuống, sức nóng cũng hạ dần.
|Điểm xoay
|Giá < S2
|Dưới S2
|Rẻ hơn phạm vi "rẻ nhất" gần đây, ở vùng giá thấp.
|StochRSI
|<20
|Khu vực quá bán
|Ngắn hạn giảm quá nhanh, chú ý cơ hội hồi phục.
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|Xu hướng giảm giá đang hình thành.
|Nhóm đường trung bình động hàm mũ
|5-6 Mua
|60-80% Mua
|Phần lớn các đường trung bình động hướng lên, xu hướng tăng giá chiếm ưu thế.
|BOLL (20,2)
|Dải dưới ≤ Giá ≤ Dải giữa
|Giữa dải dưới và dải giữa
|Tương đối yếu, nhưng không cực đoan.
|RSI (14)
|Trung lập
|30‑70
|Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
|Nhóm đường trung bình động
|5-6 Mua
|60-80% Mua
|Phần lớn các đường trung bình động hướng lên, xu hướng tăng giá chiếm ưu thế.
GROVE_USDT đang giao dịch ở mức 0,008742 trên khung thời gian 4 giờ. Mức giá hiện tại nằm dưới điểm trục S2 là 0,00893, trong khi đường trục trung tâm được xác định ở mức 0,00906. Hiện tại, giá đang nằm trong vùng thấp của hệ thống trục. Nhóm đường trung bình động ngắn hạn cho thấy tín hiệu mua với sự sắp xếp rõ ràng. Cấu trúc xu hướng dài hạn vẫn duy trì đặc trưng của kênh giảm dần. Hệ thống chỉ báo xuất hiện sự phân kỳ về hướng đi, các đường MACD và RSI chưa tạo thành một định hướng đồng nhất. Chỉ báo MACD đang ở trạng thái cắt chết, biểu đồ cột động lượng cho thấy phe bán đang chiếm ưu thế. Chỉ số RSI nằm trong vùng trung tính, trong khi các chỉ số KDJ và StochRSI phản ánh tình trạng dao động và điều chỉnh. Dải Bollinger mở rộng theo chiều thu hẹp, thể hiện biến động gần đây đã có xu hướng thu hẹp lại. Lực lượng giữa phe mua và phe bán đang ở trạng thái cân bằng, thiếu sự tập trung mạnh mẽ cho một đợt bứt phá theo hướng nào. Các chỉ báo nhanh và chậm thể hiện sự phân tầng rõ rệt, thị trường đang trong giai đoạn tĩnh lặng trước khi lựa chọn hướng đi. Kháng cự gần phía trên nằm tại mức S1 là 0,00900, cách mức giá hiện tại khoảng 2,9%. Mức kháng cự quan trọng R1 được đặt ở 0,00913. Hỗ trợ gần phía dưới tham chiếu đến điểm S2 tại 0,00893 – đây cũng đã trở thành khu vực thử nghiệm ngay lập tức. Hỗ trợ xa hơn tham chiếu đến mức trục trung tâm 0,00906; khi giá lệch khỏi mức này càng lớn thì khả năng vượt qua sẽ càng đáng chú ý. Khoảng cách giữa các mức giá ở từng cấp độ khá chặt chẽ, thanh khoản chủ yếu tập trung trong phạm vi hẹp.
Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Vào năm 2040, giá của Grove có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.
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Sở hữu Grove mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin
Mua Grove (GROVE) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.
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Grove đang khai thác nền kinh tế stablecoin. Thông qua phân bổ, tài trợ và thanh khoản cấp độ tổ chức, Grove đưa các tài sản thế giới thực và các trường hợp sử dụng thực tế lên onchain để xây dựng thế hệ thị trường tài chính toàn cầu tiếp theo.
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