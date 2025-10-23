Thông tin giá theo USD của 401jK (401JK)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00296843 $ 0.00296843 $ 0.00296843 Thấp nhất 24H $ 0.00404512 $ 0.00404512 $ 0.00404512 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00296843$ 0.00296843 $ 0.00296843 Cao nhất 24H $ 0.00404512$ 0.00404512 $ 0.00404512 ATH $ 0.01195204$ 0.01195204 $ 0.01195204 Giá thấp nhất $ 0.00007399$ 0.00007399 $ 0.00007399 Biến động giá (1 giờ) -0.93% Biến động giá (1D) +30.25% Biến động giá (7 ngày) -6.95% Biến động giá (7 ngày) -6.95%

Giá thời gian thực của 401jK (401JK) là $0.00395181. Trong 24 giờ qua, 401JK được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00296843 và cao nhất là $ 0.00404512, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của 401JK là $ 0.01195204, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00007399.

Về hiệu suất ngắn hạn, 401JK đã biến động -0.93% trong 1 giờ qua, +30.25% trong 24 giờ và -6.95% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường 401jK (401JK)

Vốn hóa thị trường $ 3.95M$ 3.95M $ 3.95M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 3.95M$ 3.95M $ 3.95M Nguồn cung lưu thông 999.34M 999.34M 999.34M Tổng cung 999,343,501.906457 999,343,501.906457 999,343,501.906457

Vốn hoá thị trường hiện tại của 401jK là $ 3.95M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của 401JK là 999.34M, với tổng nguồn cung là 999343501.906457. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 3.95M.