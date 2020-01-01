Mua CryptoThị trườngSpotFuturesSPCXTiết kiệmTrung tâm sự kiệnTrung tâm thưởng
Xem thêm
Lễ hội TradFi $1,000,000
Đăng ký

Top token Meme nhại theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Meme nhại. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
would
would
WOULD
$ 0.079059
-0.01%
-0.01%
-0.21%
$ 79.02M
$ 218.37K
2
Memecoin
Memecoin
MEME
$ 0.0005306
-2.07%
+4.53%
+6.04%
$ 33.89M
$ 112.06M
3
Dogelon Mars
Dogelon Mars
ELON
$ 0.00000002714
+0.26%
+0.37%
-4.15%
$ 27.19M
$ 3.00T
4
BULLA
BULLA
BULLA
$ 0.014774
-0.01%
-2.85%
+3.18%
$ 14.77M
$ 67.50M
5
Kekius Maximus
Kekius Maximus
KEKIUS
$ 0.005577
+0.04%
+1.42%
+28.12%
$ 5.58M
$ 15.64M
6
GME
GME
GME
$ 0.0003808
-0.52%
+0.52%
-5.48%
$ 2.64M
$ 149.76M
7
Jeff
Jeff
JEFF
$ 1.97
+0.51%
-0.00%
-1.01%
$ 1.96M
$ 1.75K
8
401jK
401jK
401JK
$ 0.00189597
-0.36%
-0.01%
-2.74%
$ 1.89M
$ 25.89K
9
TROLL
TROLL
TROLL
$ 0.000000001801
-0.60%
+4.56%
+7.86%
$ 1.74M
$ 35.33T
10
American Coin
American Coin
USA
$ 1.46082E-7
-0.07%
+0.20%
-2.46%
$ 1.70M
--
11
Ansem Cat
Ansem Cat
ANSEMCAT
$ 3.3E-6
+0.61%
+62.90%
-72.34%
$ 1.39M
--
12
Jeo Boden
Jeo Boden
BODEN
$ 0.00143397
+0.43%
+0.07%
+69.31%
$ 990.03K
$ 201.01K
13
Povel Durev
Povel Durev
DUREV
$ 0.00674573
-0.78%
-0.02%
-9.57%
$ 650.44K
$ 860.71
14
Gavun Wud
Gavun Wud
WUD
$ 5.21495E-7
+0.35%
-4.30%
-12.99%
$ 521.42K
--
15
ZynCoin
ZynCoin
ZYN
$ 0.00041844
-0.24%
-0.03%
-0.77%
$ 378.33K
$ 1.32K
16
Doland Tremp
Doland Tremp
TREMP
$ 0.00298509
-0.05%
-0.07%
-10.71%
$ 298.32K
$ 4.85K
17
Dolan Duck
Dolan Duck
DOLAN
$ 0.00243318
-0.37%
-0.00%
-23.82%
$ 238.94K
$ 6.46K
18
AMC
AMC
AMC
$ 0.00022677
-0.46%
+0.03%
+4.90%
$ 226.82K
$ 2.66K
19
pepe in a memes world
pepe in a memes world
PEW
$ 2.26781E-7
0.00%
-1.80%
+1.51%
$ 226.78K
--
20
Mittens
Mittens
MITTENS
$ 0.00020092
-0.65%
-0.01%
-20.19%
$ 201.07K
$ 3.36K
21
America is Back
America is Back
AIB
$ 0.00019542
-0.22%
-0.02%
-0.49%
$ 195.42K
$ 1.42K
22
Kamala Horris
Kamala Horris
KAMA
$ 0.00018777
-0.11%
-0.14%
+2.45%
$ 186.94K
$ 1.89K
23
BarbieCrashBandicootRFK88
BarbieCrashBandicootRFK88
SOLANA
$ 2.01494E-10
+0.50%
+1.10%
+1.59%
$ 179.13K
--
24
FARTGIRL
FARTGIRL
FARTGIRL
$ 0.00017293
-0.40%
+0.01%
-4.95%
$ 172.93K
$ 22.81
25
Chadimir Putni
Chadimir Putni
PUTNI
$ 0.00017068
0.00%
--
-4.59%
$ 170.68K
$ 26.05
26
OG SMINEM
OG SMINEM
OGSM
$ 1.411E-9
-0.07%
+2.10%
+7.63%
$ 141.10K
--
27
Super Trump
Super Trump
STRUMP
$ 5.678E-5
0.00%
-0.40%
+2.14%
$ 132.84K
--
28
Ghiblification
Ghiblification
GHIBLI
$ 0.00012053
-2.37%
-0.09%
-5.52%
$ 120.53K
$ 8.00K
29
tooker kurlson
tooker kurlson
TOOKER
$ 0.00011618
-0.36%
-0.01%
+83.05%
$ 112.90K
$ 921.27
30
DogeFather
DogeFather
THE DOGEFATHER
$ 0.00010092
-0.35%
--
-12.83%
$ 100.92K
$ 1.19K
31
Coinye West
Coinye West
COINYE
$ 0.00011386
-0.53%
--
-0.53%
$ 100.18K
$ 17.93
32
Elons Pet Snail
Elons Pet Snail
GARY
$ 0.00218098
-0.35%
+0.01%
+11.65%
$ 95.96K
$ 115.20
33
SuperGrok
SuperGrok
SUPERGROK
$ 9.336E-5
+0.50%
+1.70%
+0.98%
$ 93.37K
--
34
greg16676935420
greg16676935420
GREG
$ 7.842E-5
+0.37%
-0.70%
+4.16%
$ 78.42K
--
35
Mini Donald
Mini Donald
BARRON
$ 7.503E-5
0.00%
-0.10%
+3.33%
$ 75.03K
--
36
POWSCHE
POWSCHE
POWSCHE
$ 0.00069564
-0.40%
+0.01%
+10.71%
$ 69.48K
$ 11.53
37
Briun Armstrung
Briun Armstrung
BRIUN
$ 8.639E-5
+0.58%
-2.00%
+10.70%
$ 66.47K
--
38
TUCKER CARLSON
TUCKER CARLSON
TUCKER
$ 5.9844E-7
0.00%
+5.10%
+55.23%
$ 59.84K
--
39
Obi PNut Kenobi
Obi PNut Kenobi
OPK
$ 4.72E-5
+0.36%
+2.00%
+0.77%
$ 47.16K
--
40
Vled Tenov
Vled Tenov
TENOV
$ 4.159E-5
+0.48%
-10.40%
-2.53%
$ 38.09K
--
41
Sam Bankmeme Fried
Sam Bankmeme Fried
SBF
$ 0.00037779
0.00%
--
+8.69%
$ 37.78K
$ 1.17
42
Squid Game
Squid Game
SQUID
$ 4.72E-5
0.00%
+2.40%
+3.26%
$ 37.76K
--
43
Jason Derulo
Jason Derulo
JASON
$ 3.454E-5
+0.38%
+0.40%
+7.03%
$ 34.53K
--
44
Doge Caucus
Doge Caucus
DOGECAUCUS
$ 0.03251643
0.00%
-0.00%
-0.95%
$ 32.52K
$ 3.24
45
Elawn Moosk
Elawn Moosk
MOOSK
$ 2.865E-5
+3.17%
+2.40%
+9.39%
$ 28.65K
--
46
Patton
Patton
PATTON
$ 6.3878E-8
0.00%
-2.30%
-1.74%
$ 26.87K
--
47
CSI888
CSI888
CSI
$ 2.897E-5
+0.52%
+3.30%
+6.31%
$ 25.73K
--
48
Spodermen
Spodermen
SPOODY
$ 2.527E-5
-0.08%
+1.40%
+3.91%
$ 24.58K
--
49
WAP
WAP
WAP
$ 2.459E-5
+1.19%
+1.60%
+2.42%
$ 24.29K
--
50
Amelia the Patriot
Amelia the Patriot
AMELIA
$ 2.26E-5
0.00%
+1.50%
+10.41%
$ 22.53K
--

Câu hỏi thường gặp

Token Meme nhại là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Meme nhại đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 61 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $178.17M.
Token Meme nhại nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Meme nhại được theo dõi trên MEXC, ANSEMCAT đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 62.90% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Meme nhại trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 61 token Meme nhại, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Meme nhại phổ biến bao gồm WOULD, MEME, ELON. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Meme nhại là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Meme nhại là khoảng $178.17M. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Meme nhại, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.