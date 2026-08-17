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ราคาปัจจุบัน Omnity Convertible Token วันนี้ คือ 0.00160258 USD มูลค่าตลาด OCT เท่ากับ 160,258 USD ติดตามการอัปเดตราคา OCT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Omnity Convertible Token วันนี้ คือ 0.00160258 USD มูลค่าตลาด OCT เท่ากับ 160,258 USD ติดตามการอัปเดตราคา OCT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Omnity Convertible Token ราคา (OCT)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 OCT เป็น USD

$0.00160258
$0.00160258$0.00160258
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Omnity Convertible Token (OCT) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 10:18:30 (UTC+8)

ราคา Omnity Convertible Token วันนี้

ราคาปัจจุบัน Omnity Convertible Token (OCT) วันนี้ $ 0.00160258, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน OCT เป็น USD คือ $ 0.00160258 ต่อ OCT.

Omnity Convertible Token มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 160,258 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 100.00M OCT ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา OCT เทรดระหว่าง $ 0.0 (ต่ำ) กับ $ 0.0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 7.02 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น OCT เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ 0.00% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 2.24.

Omnity Convertible Token (OCT) ข้อมูลการตลาด

$ 160.26K
$ 160.26K$ 160.26K

$ 2.24
$ 2.24$ 2.24

$ 160.26K
$ 160.26K$ 160.26K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Omnity Convertible Token คือ $ 160.26K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 2.24 อุปทานหมุนเวียนของ OCT คือ 100.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 100000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 160.26K

ประวัติราคา Omnity Convertible Token USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.0
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ต่ำสุด 24h
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ประวัติราคา Omnity Convertible Token (OCT) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Omnity Convertible Token เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Omnity Convertible Token เป็น USD เท่ากับ $ -0.0002573411
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Omnity Convertible Token เป็น USD เท่ากับ $ -0.0010044080
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Omnity Convertible Token เป็น USD เท่ากับ --

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0--
30 วัน$ -0.0002573411-16.05%
60 วัน$ -0.0010044080-62.67%
90 วัน----

การคาดการณ์ราคา Omnity Convertible Token

การคาดการณ์ราคา Omnity Convertible Token (OCT) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ OCT ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Omnity Convertible Token (OCT) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Omnity Convertible Token อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Omnity Convertible Token จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา OCT ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Omnity Convertible Token

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เกี่ยวกับ Omnity Convertible Token

ราคาปัจจุบันของ Omnity Convertible Token คือเท่าไร?

Omnity Convertible Token มีราคาอยู่ที่ ฿0.0517554966977675536000 โดยเปลี่ยนแปลง --% ในวันนี้

ชุมชนของ OCT เติบโตเร็วแค่ไหน?

ปัจจุบันมีผู้ถือครองจำนวน -- คน และการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ถือครองนี้มักบ่งบอกถึงการยอมรับที่เพิ่มสูงขึ้น ชุมชนที่ขยายตัว และการมีส่วนร่วมในเครือข่ายที่กว้างขวางมากขึ้น

ความต้องการส่งผลต่อราคาของ Omnity Convertible Token อย่างไร?

ความต้องการได้รับอิทธิพลจากกรณีการใช้งาน สภาพตลาด ความรู้สึกของนักลงทุน และบทบาทของมันในภาค Infrastructure,Near Protocol Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Interoperability การมีความต้องการสูงขึ้นอาจทำให้ราคาเคลื่อนไหวเร็วขึ้นในช่วงที่ปริมาณการซื้อขายสูง

ปริมาณการซื้อขายของ OCT ในวันนี้เป็นเท่าไร?

มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมที่แข็งขันและสภาพคล่องของตลาดที่ดี

OCT เทียบกับประสิทธิภาพในอดีตอย่างไร?

ระดับสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของมันคือ ฿226.7116691948784000 และระดับต่ำสุดตลอดกาล (ATL) คือ ฿ ซึ่งให้บริบทเกี่ยวกับรอบการดำเนินงานในอดีต

มีโทเค็นจำนวนเท่าไรที่หมุนเวียนอยู่ในระบบ?

มีโทเค็นจำนวน 100000000.0 ที่หมุนเวียนอยู่ในระบบ ซึ่งส่งผลต่อความพร้อมใช้งาน ขนาดมาร์เก็ตแคป และการประเมินมูลค่าในระยะยาว

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Omnity Convertible Token

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 10:18:30 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Omnity Convertible Token (OCT)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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