ราคาปัจจุบัน Nyan Heroes วันนี้ คือ 0.0010139 USD ติดตามการอัปเดตราคา NYAN เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา NYAN ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ NYAN

ข้อมูลราคา NYAN

เอกสารไวท์เปเปอร์ NYAN

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ NYAN

โทเคโนมิกส์ NYAN

การคาดการณ์ราคา NYAN

Nyan Heroes โลโก้

Nyan Heroes ราคา (NYAN)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 NYAN เป็น USD

$0.00101392
$0.00101392$0.00101392
-4.40%1D
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
Nyan Heroes (NYAN) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:09:22 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Nyan Heroes (NYAN) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
ต่ำสุด 24h
$ 0.00109038
$ 0.00109038$ 0.00109038
สูงสุด 24h

$ 0.00109038
$ 0.00109038$ 0.00109038

$ 0.457078
$ 0.457078$ 0.457078

-4.50%

-70.07%

-70.07%

ราคาเรียลไทม์ Nyan Heroes (NYAN) คือ $0.0010139 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดNYAN ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0.00109038 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ NYAN คือ $ 0.457078 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น NYAN มีการเปลี่ยนแปลง -- ในชั่วโมงที่ผ่านมา -4.50% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -70.07% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Nyan Heroes (NYAN) ข้อมูลการตลาด

$ 148.39K
$ 148.39K$ 148.39K

$ 1.01M
$ 1.01M$ 1.01M

146.35M
146.35M 146.35M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Nyan Heroes คือ $ 148.39K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ NYAN คือ 146.35M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.01M

ประวัติราคา Nyan Heroes (NYAN) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Nyan Heroes เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Nyan Heroes เป็น USD เท่ากับ $ -0.0003314830
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Nyan Heroes เป็น USD เท่ากับ $ -0.0002006208
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Nyan Heroes เป็น USD เท่ากับ $ -0.001775672913981462

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-4.50%
30 วัน$ -0.0003314830-32.69%
60 วัน$ -0.0002006208-19.78%
90 วัน$ -0.001775672913981462-63.65%

อะไรคือ Nyan Heroes (NYAN)

Nyan Heroes is a team-based hero shooter featuring cats piloting mechs. Master unique abilities and advanced feline movement. Customize your mech loadout with weapons and mods. Even after your mech falls in combat, your cat skills can still turn the tide of battle for your team!

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Nyan Heroes (USD)

Nyan Heroes (NYAN) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Nyan Heroes (NYAN) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Nyan Heroes

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Nyan Heroes ตอนนี้!

NYAN เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Nyan Heroes (NYAN)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Nyan Heroes (NYAN) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ NYANโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Nyan Heroes (NYAN)

วันนี้ Nyan Heroes (NYAN) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน NYAN เป็นUSD คือ 0.0010139 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน NYAN เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ NYAN เป็น USD คือ $ 0.0010139 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Nyan Heroes คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ NYAN คือ $ 148.39K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ NYAN คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ NYAN คือ 146.35M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ NYAN คือเท่าใด?
NYAN ถึงราคา ATH ที่ 0.457078 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ NYAN คือเท่าไร?
NYAN ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ NYAN คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ NYAN คือ -- USD
ปีนี้ NYAN จะสูงขึ้นอีกไหม?
NYAN อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา NYAN เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Nyan Heroes (NYAN)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

