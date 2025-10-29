Nyan Heroes ราคา (NYAN)
ราคาเรียลไทม์ Nyan Heroes (NYAN) คือ $0.0010139 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดNYAN ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0.00109038 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ NYAN คือ $ 0.457078 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น NYAN มีการเปลี่ยนแปลง -- ในชั่วโมงที่ผ่านมา -4.50% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -70.07% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Nyan Heroes คือ $ 148.39K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ NYAN คือ 146.35M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.01M
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Nyan Heroes เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Nyan Heroes เป็น USD เท่ากับ $ -0.0003314830
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Nyan Heroes เป็น USD เท่ากับ $ -0.0002006208
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Nyan Heroes เป็น USD เท่ากับ $ -0.001775672913981462
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0
|-4.50%
|30 วัน
|$ -0.0003314830
|-32.69%
|60 วัน
|$ -0.0002006208
|-19.78%
|90 วัน
|$ -0.001775672913981462
|-63.65%
Nyan Heroes is a team-based hero shooter featuring cats piloting mechs. Master unique abilities and advanced feline movement. Customize your mech loadout with weapons and mods. Even after your mech falls in combat, your cat skills can still turn the tide of battle for your team!
