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โทเค็น ระบบนิเวศ Linea ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ระบบนิเวศ Linea เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1,00094
0,00%
0,00%
+0,01%
$ 74,87B
$ 21,44M
2
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63.150,82
+0,06%
+0,17%
-1,44%
$ 7,36B
$ 0,93
3
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9,475
+0,14%
-1,62%
+13,59%
$ 6,19B
$ 50,63K
4
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1,0008
-0,01%
-0,01%
+0,01%
$ 4,49B
$ 38,74K
5
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2.065,69
+0,36%
+0,05%
+0,33%
$ 3,37B
$ 0,18
6
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3,304
+0,03%
+1,76%
-16,41%
$ 2,05B
$ 69,45K
7
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1,24
0,00%
0,00%
0,00%
$ 1,40B
$ 3,03M
8
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2.026,51
+0,07%
+0,00%
+0,42%
$ 865,26M
$ 4,82K
9
PancakeSwap
PancakeSwap
CAKE
$ 1,455
+0,07%
+1,60%
-0,07%
$ 513,02M
$ 268,24K
10
Frax Ether
Frax Ether
FRXETH
$ 1.879,84
-0,03%
0,00%
-0,14%
$ 116,62M
$ 148,07K
11
1INCH
1INCH
1INCH
$ 0,08255
+0,07%
-0,04%
-0,86%
$ 116,51M
$ 686,65K
12
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0,999835
-0,01%
0,00%
-0,02%
$ 113,26M
$ 1,81M
13
Stargate Finance
Stargate Finance
STG
$ 0,1436
-0,14%
-0,42%
+4,21%
$ 94,85M
$ 384,58K
14
Renzo Restaked ETH
Renzo Restaked ETH
EZETH
$ 2.038,49
+0,02%
+0,00%
+0,36%
$ 86,66M
$ 610,39
15
Solv Protocol Staked BTC
Solv Protocol Staked BTC
XSOLVBTC
$ 62.999
+0,26%
+0,01%
-0,87%
$ 61,84M
$ 435,72
16
Wrapped rsETH
Wrapped rsETH
WRSETH
$ 2.010,49
+0,04%
+0,01%
-0,06%
$ 35,60M
$ 33,47
17
AnkrNetwork
AnkrNetwork
ANKR
$ 0,003387
+0,18%
+0,09%
-5,85%
$ 33,94M
$ 16,90M
18
LINEA
LINEA
LINEA
$ 0,002151
-0,32%
-0,28%
-4,10%
$ 33,30M
$ 33,44M
19
Monerium EUR emoney
Monerium EUR emoney
EURE
$ 1,16
0,00%
0,00%
+0,87%
$ 31,43M
$ 228,73K
20
MetaMask USD
MetaMask USD
MUSD
$ 0,999486
-0,01%
0,00%
+0,03%
$ 25,83M
$ 689,20K
21
Kyber Network
Kyber Network
KNC
$ 0,1008
-0,10%
0,00%
-3,18%
$ 21,05M
$ 483,36K
22
Wootrade Network
Wootrade Network
WOO
$ 0,01064
-0,09%
-0,09%
-5,16%
$ 20,15M
$ 5,40M
23
Wrapped POL
Wrapped POL
WPOL
$ 0,075074
+0,12%
-0,00%
-2,76%
$ 19,33M
$ 1,36M
24
Ryze
Ryze
RYZE
$ 0,06906
0,00%
--
-0,18%
$ 18,22M
$ 49,45
25
Ankr Staked ETH
Ankr Staked ETH
ANKRETH
$ 2.321,44
+0,08%
+0,00%
-1,93%
$ 16,01M
$ 5,86
26
Wrapped FRAX
Wrapped FRAX
WFRAX
$ 0,285922
-0,04%
-0,00%
-7,99%
$ 15,39M
$ 96,05K
27
Alchemix ETH
Alchemix ETH
ALETH
$ 1.844,72
+0,08%
0,00%
+0,03%
$ 15,35M
$ 16,24K
28
Fantom Bomb
Fantom Bomb
FBOMB
$ 0,01117764
-0,04%
-0,01%
+0,15%
$ 4,20M
$ 21,43K
29
evaUSDT
evaUSDT
EVAUSDT
$ 0,997859
0,00%
--
-0,13%
$ 2,93M
$ 803,96
30
evaUSDC
evaUSDC
EVAUSDC
$ 1,002
0,00%
--
0,00%
$ 2,50M
$ 50,85
31
Ethos Reserve Note
Ethos Reserve Note
ERN
$ 0,989379
+0,04%
-0,00%
-0,29%
$ 2,18M
$ 46,62
32
Symbiosis
Symbiosis
SIS
$ 0,02044
+0,49%
-0,19%
-0,68%
$ 1,99M
$ 4,84M
33
CAD Coin
CAD Coin
CADC
$ 0,716692
+0,31%
+0,00%
+0,43%
$ 990,44K
$ 40,75K
34
Etherex Liquid Staking Token
Etherex Liquid Staking Token
REX33
$ 0,00571772
-10,33%
-0,16%
-10,69%
$ 619,03K
$ 680,08
35
iZUMi Finance
iZUMi Finance
IZI
$ 0,00067545
0,00%
-0,00%
-6,10%
$ 531,85K
$ 4,74K
36
Wefi
Wefi
WEFI
$ 0,0115795
0,00%
--
-0,09%
$ 484,99K
$ 1,23
37
Bazaars
Bazaars
BZR
$ 62,261
+0,05%
+0,17%
+0,35%
$ 387,61K
$ 3,32K
38
Foxy
Foxy
FOXY
$ 5,551E-5
+0,02%
+0,90%
-5,32%
$ 325,15K
--
39
ScamFari
ScamFari
SCM
$ 2,84E-6
0,00%
0,00%
-1,39%
$ 283,97K
--
40
Etherex
Etherex
REX
$ 0,00419796
-10,33%
-0,16%
-11,09%
$ 241,54K
$ 2,22K
41
Croak
Croak
$CROAK
$ 7,156E-5
+2,45%
+5,10%
+7,87%
$ 144,26K
--
42
Impermax
Impermax
IBEX
$ 0,00192326
0,00%
--
0,00%
$ 138,95K
$ 1,15
43
Linda
Linda
LINDA
$ 1,24E-6
0,00%
-2,60%
-13,89%
$ 119,15K
--
44
Yellow Duckies
Yellow Duckies
DUCKIES
$ 0,00215361
0,00%
0,00%
-0,20%
$ 100,93K
$ 2,26
45
Donald Toad Coin
Donald Toad Coin
DTC
$ 0,00142446
-0,64%
+0,00%
-6,11%
$ 98,29K
$ 2,85
46
SpartaDEX
SpartaDEX
SPARTA
$ 0,0014937
0,00%
--
0,00%
$ 59,33K
$ 1,07
47
Sidus
Sidus
SIDUS
$ 3,07E-6
0,00%
+1,40%
-19,00%
$ 58,03K
--
48
Metavault Trade
Metavault Trade
MVX
$ 0,02259218
0,00%
-0,00%
-1,74%
$ 56,77K
$ 12,70
49
Lynex
Lynex
LYNX
$ 0,00047645
-0,83%
+0,00%
-2,88%
$ 52,42K
$ 79,94
50
evaETH
evaETH
EVAETH
$ 1.929,05
0,00%
--
0,00%
$ 29,03K
$ 367,55

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ระบบนิเวศ Linea คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ระบบนิเวศ Linea เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 58 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $102.00B
โทเค็น ระบบนิเวศ Linea ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ระบบนิเวศ Linea ที่ติดตามบน MEXC นั้น $CROAK แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 5.10% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ระบบนิเวศ Linea กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 58 ระบบนิเวศ Linea ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ระบบนิเวศ Linea ยอดนิยม รวมถึง USDC, WBTC, LINK. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ระบบนิเวศ Linea คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ระบบนิเวศ Linea ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $102.00B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ระบบนิเวศ Linea นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง