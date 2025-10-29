ราคาปัจจุบัน Etherex Liquid Staking Token วันนี้ คือ 0.183318 USD ติดตามการอัปเดตราคา REX33 เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา REX33 ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Etherex Liquid Staking Token วันนี้ คือ 0.183318 USD ติดตามการอัปเดตราคา REX33 เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา REX33 ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ REX33

ข้อมูลราคา REX33

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ REX33

โทเคโนมิกส์ REX33

การคาดการณ์ราคา REX33

Etherex Liquid Staking Token โลโก้

Etherex Liquid Staking Token ราคา (REX33)

ราคาปัจจุบัน 1 REX33 เป็น USD

$0.183318
-14.30%1D
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น
USD
Etherex Liquid Staking Token (REX33) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:10:28 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Etherex Liquid Staking Token (REX33) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.179525
ต่ำสุด 24h
$ 0.215294
สูงสุด 24h

$ 0.179525
$ 0.215294
$ 0.583351
$ 0.179525
-1.31%

-13.95%

-31.37%

-31.37%

ราคาเรียลไทม์ Etherex Liquid Staking Token (REX33) คือ $0.183318 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดREX33 ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.179525 และราคาสูงสุด $ 0.215294 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ REX33 คือ $ 0.583351 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.179525

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น REX33 มีการเปลี่ยนแปลง -1.31% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -13.95% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -31.37% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Etherex Liquid Staking Token (REX33) ข้อมูลการตลาด

$ 16.24M
--
$ 16.24M
86.60M
86,595,303.58945027
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Etherex Liquid Staking Token คือ $ 16.24M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ REX33 คือ 86.60M โดยมีอุปทานรวมที่ 86595303.58945027 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 16.24M

ประวัติราคา Etherex Liquid Staking Token (REX33) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Etherex Liquid Staking Token เป็น USD เท่ากับ $ -0.0297242009210931
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Etherex Liquid Staking Token เป็น USD เท่ากับ $ -0.0717653673
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Etherex Liquid Staking Token เป็น USD เท่ากับ $ -0.0943722347
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Etherex Liquid Staking Token เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.0297242009210931-13.95%
30 วัน$ -0.0717653673-39.14%
60 วัน$ -0.0943722347-51.48%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Etherex Liquid Staking Token (REX33)

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก

Etherex Liquid Staking Token (REX33) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

การคาดการณ์ราคา Etherex Liquid Staking Token (USD)

Etherex Liquid Staking Token (REX33) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Etherex Liquid Staking Token (REX33) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Etherex Liquid Staking Token

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Etherex Liquid Staking Token ตอนนี้!

REX33 เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Etherex Liquid Staking Token (REX33)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Etherex Liquid Staking Token (REX33) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ REX33โทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Etherex Liquid Staking Token (REX33)

วันนี้ Etherex Liquid Staking Token (REX33) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน REX33 เป็นUSD คือ 0.183318 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน REX33 เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ REX33 เป็น USD คือ $ 0.183318 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Etherex Liquid Staking Token คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ REX33 คือ $ 16.24M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ REX33 คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ REX33 คือ 86.60M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ REX33 คือเท่าใด?
REX33 ถึงราคา ATH ที่ 0.583351 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ REX33 คือเท่าไร?
REX33 ถึงราคา ATL ที่ 0.179525 USD
ปริมาณการเทรดของ REX33 คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ REX33 คือ -- USD
ปีนี้ REX33 จะสูงขึ้นอีกไหม?
REX33 อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา REX33 เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:10:28 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Etherex Liquid Staking Token (REX33)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

