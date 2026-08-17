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ราคาปัจจุบัน evaUSDT วันนี้ คือ 0.997859 USD มูลค่าตลาด EVAUSDT เท่ากับ 2,928,942 USD ติดตามการอัปเดตราคา EVAUSDT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน evaUSDT วันนี้ คือ 0.997859 USD มูลค่าตลาด EVAUSDT เท่ากับ 2,928,942 USD ติดตามการอัปเดตราคา EVAUSDT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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evaUSDT ราคา (EVAUSDT)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 EVAUSDT เป็น USD

$0.997859
$0.997859$0.997859
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
evaUSDT (EVAUSDT) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 06:40:49 (UTC+8)

ราคา evaUSDT วันนี้

ราคาปัจจุบัน evaUSDT (EVAUSDT) วันนี้ $ 0.997859, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.01% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน EVAUSDT เป็น USD คือ $ 0.997859 ต่อ EVAUSDT.

evaUSDT มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 2,928,942 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 2.94M EVAUSDT ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา EVAUSDT เทรดระหว่าง $ 0.997813 (ต่ำ) กับ $ 0.998065 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1.014 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.984861

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น EVAUSDT เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -0.08% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 803.96.

evaUSDT (EVAUSDT) ข้อมูลการตลาด

$ 2.93M
$ 2.93M$ 2.93M

$ 803.96
$ 803.96$ 803.96

$ 2.93M
$ 2.93M$ 2.93M

2.94M
2.94M 2.94M

2,935,226.01464
2,935,226.01464 2,935,226.01464

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ evaUSDT คือ $ 2.93M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 803.96 อุปทานหมุนเวียนของ EVAUSDT คือ 2.94M โดยมีอุปทานรวมที่ 2935226.01464 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 2.93M

ประวัติราคา evaUSDT USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.997813
$ 0.997813$ 0.997813
ต่ำสุด 24h
$ 0.998065
$ 0.998065$ 0.998065
สูงสุด 24h

$ 0.997813
$ 0.997813$ 0.997813

$ 0.998065
$ 0.998065$ 0.998065

$ 1.014
$ 1.014$ 1.014

$ 0.984861
$ 0.984861$ 0.984861

--

-0.00%

-0.08%

-0.08%

ประวัติราคา evaUSDT (EVAUSDT) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา evaUSDT เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา evaUSDT เป็น USD เท่ากับ $ +0.0107740831
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา evaUSDT เป็น USD เท่ากับ $ +0.0044193179
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา evaUSDT เป็น USD เท่ากับ --

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-0.00%
30 วัน$ +0.0107740831+1.08%
60 วัน$ +0.0044193179+0.44%
90 วัน----

การคาดการณ์ราคา evaUSDT

การคาดการณ์ราคา evaUSDT (EVAUSDT) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ EVAUSDT ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา evaUSDT (EVAUSDT) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ evaUSDT อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา evaUSDT จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา EVAUSDT ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา evaUSDT

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evaUSDT (EVAUSDT) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Avalanche EcosystemBase EcosystemEthereum Ecosystem

เกี่ยวกับ evaUSDT

ราคาปัจจุบันของ evaUSDT ที่ซื้อขายอยู่คือเท่าไร?

evaUSDT มีราคาอยู่ที่ ฿32.22725617462309264000 โดยแสดงการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ -0.00%

มีกิจกรรมการซื้อขายมากแค่ไหนในวันนี้?

มูลค่ารวมของการซื้อขายทั้งหมดบนกระดานแลกเปลี่ยนหลักอยู่ที่ ฿-- ซึ่งบ่งชี้ถึงการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในตลาดและสภาพคล่องที่ต่อเนื่อง

ตลาด EVAUSDT มีสภาพคล่องมากเพียงใด?

คะแนนสภาพคล่องที่ --/100 สะท้อนถึงความลึกของหนังสือคำสั่งซื้อ ประสิทธิภาพในการดำเนินการคำสั่งซื้อขนาดใหญ่ และความแคบของสเปรดในคู่ซื้อขายหลัก

ช่วงการซื้อขายรายวันบ่งบอกอะไรบ้าง?

การเคลื่อนไหวของราคาระหว่าง ฿32.22577054009553648000 และ ฿32.23390923359432240000 เน้นถึงระดับความผันผวนในปัจจุบันและแรงฉุดภายในวัน

อันดับปัจจุบันของ evaUSDT ในตลาดคืออะไร?

ขณะนี้ evaUSDT อยู่ในอันดับที่ #1918 โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลค่าตามราคาตลาดที่ ฿94594290.53063900832000

อุปทานมีบทบาทอย่างไรต่อเสถียรภาพของราคา?

อุปทานโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 2935226.01464 ส่งผลโดยตรงต่อพฤติกรรมของราคา โดยเฉพาะในช่วงที่มีความต้องการสูงหรือขาดแคลน

ปัจจัยใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อโปรไฟล์สภาพคล่องของ evaUSDT?

สภาพคล่องขึ้นอยู่กับกิจกรรมของผู้ทำตลาด ความหลากหลายของคู่ซื้อขาย ความลึกของกระดานแลกเปลี่ยน และการมีส่วนร่วมของระบบนิเวศจากเครือข่าย --

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ evaUSDT

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 06:40:49 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ evaUSDT (EVAUSDT)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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