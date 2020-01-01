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โทเค็น ระบบนิเวศ Curve ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ระบบนิเวศ Curve เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Curve
Curve
CRV
$ 0.2521
-0.40%
+4.03%
-3.54%
$ 379.79M
$ 2.22M
2
Convex Finance
Convex Finance
CVX
$ 1.647
+0.06%
+5.17%
-3.57%
$ 161.60M
$ 41.28K
3
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0.2873
+0.07%
-0.80%
-8.05%
$ 25.31M
$ 218.88K
4
Savings crvUSD
Savings crvUSD
SCRVUSD
$ 1.11
0.00%
0.00%
0.00%
$ 17.55M
$ 6.24M
5
Dinero
Dinero
DINERO
$ 0.01260641
0.00%
--
+17.74%
$ 15.92M
$ 8.11
6
Origin
Origin
OGN
$ 0.01639
+0.12%
+0.49%
-1.14%
$ 10.90M
$ 2.89M
7
Citrea
Citrea
CTR
$ 0.008935
-0.23%
+2.69%
+13.75%
$ 10.72M
$ 7.26M
8
Stake DAO
Stake DAO
SDT
$ 0.085436
+0.02%
+0.01%
+3.29%
$ 5.83M
$ 1.64K
9
Gearbox
Gearbox
GEAR
$ 0.00030982
+0.06%
-0.03%
-7.06%
$ 3.10M
$ 710.38
10
Prisma Governance Token
Prisma Governance Token
PRISMA
$ 0.00807388
0.00%
--
+3.94%
$ 787.58K
$ 336.29
11
CLever
CLever
CLEV
$ 1.38
0.00%
+0.01%
+1.47%
$ 196.13K
$ 531.08

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ระบบนิเวศ Curve คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ระบบนิเวศ Curve เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 11 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $631.70M
โทเค็น ระบบนิเวศ Curve ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ระบบนิเวศ Curve ที่ติดตามบน MEXC นั้น CVX แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 5.17% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ระบบนิเวศ Curve กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 11 ระบบนิเวศ Curve ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ระบบนิเวศ Curve ยอดนิยม รวมถึง CRV, CVX, FRAX. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ระบบนิเวศ Curve คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ระบบนิเวศ Curve ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $631.70M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ระบบนิเวศ Curve นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง