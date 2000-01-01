ดัชนีนี้ใช้ติดตามโทเค็นที่เปิดตัวผ่านการเสนอขายครั้งแรกบนกระดานแลกเปลี่ยน (IEO) บนแพลตฟอร์ม Binance Launchpad โครงการเหล่านี้ผ่านการตรวจสอบสถานะอย่างเข้มงวดก่อนดำเนินการขายโทเค็นต่อผู้ใช้ของแพลตฟอร์ม การติดตามหมวดหมู่นี้ช่วยใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงในการประเมินผลตอบแทนการลงทุน (ROI) ระยะยาว และความแข็งแกร่งด้านปัจจัยพื้นฐานของโครงการ IEO ที่เคยมีความโดดเด่น
การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ลอนช์แพด Binance นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง