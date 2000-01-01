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โทเค็น Binance Launchpad ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

ดัชนีนี้ใช้ติดตามโทเค็นที่เปิดตัวผ่านการเสนอขายครั้งแรกบนกระดานแลกเปลี่ยน (IEO) บนแพลตฟอร์ม Binance Launchpad โครงการเหล่านี้ผ่านการตรวจสอบสถานะอย่างเข้มงวดก่อนดำเนินการขายโทเค็นต่อผู้ใช้ของแพลตฟอร์ม การติดตามหมวดหมู่นี้ช่วยใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงในการประเมินผลตอบแทนการลงทุน (ROI) ระยะยาว และความแข็งแกร่งด้านปัจจัยพื้นฐานของโครงการ IEO ที่เคยมีความโดดเด่น

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Injective
Injective
INJ
$ 4.102
-0.46%
-1.65%
-8.05%
$ 411.28M
$ 201.99K
2
FET
FET
FET
$ 0.1252
-0.16%
-3.12%
-8.82%
$ 280.33M
$ 5.00M
3
BitTorrent
BitTorrent
BTT
$ 0.0000002626
+0.11%
+1.75%
-0.30%
$ 258.80M
$ 213.08B
4
Axie Infinity
Axie Infinity
AXS
$ 0.8783
+0.07%
+0.66%
-4.29%
$ 152.30M
$ 68.00K
5
SafePal
SafePal
SFP
$ 0.2346
-0.04%
-0.97%
-0.51%
$ 116.95M
$ 253.35K
6
$ 0.03967
+0.05%
-0.45%
-3.90%
$ 116.68M
$ 1.52M
7
MULTIVERSX
MULTIVERSX
EGLD
$ 2.646
0.00%
-0.30%
-4.92%
$ 79.79M
$ 24.35K
8
Kava Labs
Kava Labs
KAVA
$ 0.04069
-0.05%
+0.22%
-0.95%
$ 44.06M
$ 1.32M
9
SPACE ID
SPACE ID
ID
$ 0.02878
-0.52%
-3.46%
+1.48%
$ 40.23M
$ 2.14M
10
EDU Coin
EDU Coin
EDU
$ 0.03955
-0.60%
-4.15%
+3.20%
$ 30.77M
$ 1.47M
11
WINK
WINK
WIN
$ 0.00003038
+0.03%
-0.39%
-6.74%
$ 30.11M
$ 1.78B
12
Band
Band
BAND
$ 0.152769
-0.32%
-0.01%
-9.29%
$ 27.61M
$ 935.19K
13
Cartesi
Cartesi
CTSI
$ 0.0250465
+0.38%
-0.00%
-2.36%
$ 23.37M
$ 4.42M
14
Arkham
Arkham
ARKM
$ 0.091
+0.02%
-0.94%
-6.94%
$ 20.48M
$ 762.88K
15
GMT
GMT
GMT
$ 0.00625592
-0.42%
-0.02%
-9.73%
$ 19.46M
$ 6.42M
16
Celer Network
Celer Network
CELR
$ 0.002059
+0.19%
-2.00%
+0.64%
$ 16.05M
$ 27.99M
17
Coin98
Coin98
C98
$ 0.01451
+0.41%
0.00%
+1.18%
$ 14.53M
$ 5.36M
18
Harmony
Harmony
ONE
$ 0.000735
+0.35%
+3.58%
-39.92%
$ 11.18M
$ 193.28M
19
Toko Token
Toko Token
TKO
$ 0.05207
+0.37%
+0.81%
+0.02%
$ 8.81M
$ 1.06M
20
AlpineF1TeamFanToken
AlpineF1TeamFanToken
ALPINE
$ 0.3192
0.00%
+0.13%
-3.21%
$ 6.81M
$ 210.29K
21
FC Barcelona FT
FC Barcelona FT
BAR
$ 0.2628
-0.30%
-0.61%
-3.00%
$ 6.63M
$ 289.05K
22
FC Porto Fan Token
FC Porto Fan Token
PORTO
$ 0.4285
+0.28%
-1.31%
-5.28%
$ 5.57M
$ 123.39K
23
S.S. Lazio Fan Token
S.S. Lazio Fan Token
LAZIO
$ 0.3458
+0.03%
-0.43%
-4.10%
$ 4.56M
$ 155.85K
24
AC Milan Fan Token
AC Milan Fan Token
ACM
$ 0.2652
0.00%
-0.56%
-2.32%
$ 3.61M
$ 208.04K
25
Beta Finance
Beta Finance
BETA
$ 0.00457474
+0.05%
+1.37%
+3,889.83%
$ 1.98M
$ 107.46
26
Hooked Protocol
Hooked Protocol
HOOK
$ 0.00370057
-0.03%
-0.01%
+9.15%
$ 1.06M
$ 42.34K
27
Voxies
Voxies
VOXEL
$ 0.00285214
+1.33%
+0.01%
-4.27%
$ 853.57K
$ 15.65K
28
Stella
Stella
ALPHA
$ 0.00043151
+0.03%
+0.02%
-7.90%
$ 425.90K
$ 2.58K
29
Dego Finance
Dego Finance
DEGO
$ 0.00269787
-0.69%
-0.06%
-12.63%
$ 56.66K
$ 8.72K
30
League of Kingdoms
League of Kingdoms
LOKA
$ 0.00070743
0.00%
--
-0.32%
$ 47.41K
$ 5.16

คำถามที่พบบ่อย

กลุ่มโทเค็น Binance Launchpad คืออะไร
หมวดหมู่ Binance Launchpad ใช้ติดตามผลการดำเนินงานในตลาดของสกุลเงินดิจิทัลที่จัดทำการเสนอขายครั้งแรกบนกระดานแลกเปลี่ยน (IEO) บนแพลตฟอร์ม Binance โดยเฉพาะ ก่อนที่จะกลายเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่สามารถซื้อขายได้ในตลาดสาธารณะ
การเสนอขายครั้งแรกบนกระดานแลกเปลี่ยน (IEO) บน Binance Launchpad ทำงานอย่างไร
ในระหว่างการเสนอขายครั้งแรกบนกระดานแลกเปลี่ยน (IEO) ผ่าน Binance Launchpad แพลตฟอร์ม Binance ทำหน้าที่เป็นตัวกลางหลัก โดยดำเนินการตรวจสอบโครงการอย่างเข้มงวด และเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์สามารถซื้อโทเค็นใหม่โดยใช้ BNB
เหตุใดนักเทรดคริปโตจึงติดตามโทเค็นจาก Binance Launchpad อย่างใกล้ชิด
นักเทรดติดตามโทเค็นจาก Binance Launchpad เนื่องจากโครงการที่ผ่านการคัดเลือกโดย Binance Launchpad มักมีพื้นฐานที่แข็งแกร่ง มีสภาพคล่องในตลาดสูงตั้งแต่เริ่มต้น และได้รับการเข้าถึงจากนักลงทุนรายย่อยจำนวนมากทันทีเมื่อมีการลิสต์คู่เทรดอย่างเป็นทางการ
การลิสต์บน Binance Launchpad รับประกันความสำเร็จของโทเค็นในระยะยาวหรือไม่
แม้ว่าการลิสต์บน Binance Launchpad จะช่วยให้โทเค็นได้รับการมองเห็นอย่างโดดเด่นในช่วงเริ่มต้น แต่ความสำเร็จในตลาดระยะยาวของโทเค็นนั้นขึ้นอยู่กับความสามารถของทีมโครงการในการพัฒนาเทคโนโลยีตามที่สัญญาไว้ และขยายฐานผู้ใช้งานอย่างต่อเนื่อง

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ลอนช์แพด Binance นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง