ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ LOKA

ข้อมูลราคา LOKA

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ LOKA

โทเคโนมิกส์ LOKA

การคาดการณ์ราคา LOKA

League of Kingdoms โลโก้

League of Kingdoms ราคา (LOKA)

ราคาปัจจุบัน 1 LOKA เป็น USD

$0.109999
-2.10%1D
League of Kingdoms (LOKA) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:20:39 (UTC+8)

ข้อมูลราคา League of Kingdoms (LOKA) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.109701
ต่ำสุด 24h
$ 0.114201
สูงสุด 24h

$ 0.109701
$ 0.114201
$ 5.37
$ 0.04425999
-0.18%

-2.13%

-9.14%

-9.14%

ราคาเรียลไทม์ League of Kingdoms (LOKA) คือ $0.109999 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดLOKA ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.109701 และราคาสูงสุด $ 0.114201 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ LOKA คือ $ 5.37 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.04425999

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น LOKA มีการเปลี่ยนแปลง -0.18% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -2.13% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -9.14% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

League of Kingdoms (LOKA) ข้อมูลการตลาด

$ 5.04M
--
$ 55.30M
45.55M
500,000,000.0
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ League of Kingdoms คือ $ 5.04M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ LOKA คือ 45.55M โดยมีอุปทานรวมที่ 500000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 55.30M

ประวัติราคา League of Kingdoms (LOKA) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา League of Kingdoms เป็น USD เท่ากับ $ -0.002403048513489
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา League of Kingdoms เป็น USD เท่ากับ $ -0.0281118834
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา League of Kingdoms เป็น USD เท่ากับ $ -0.0298750794
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา League of Kingdoms เป็น USD เท่ากับ $ -0.100238653029188

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.002403048513489-2.13%
30 วัน$ -0.0281118834-25.55%
60 วัน$ -0.0298750794-27.15%
90 วัน$ -0.100238653029188-47.67%

อะไรคือ League of Kingdoms (LOKA)

League of Kingdoms is one of the world's first blockchain MMO strategy games. Gamers build kingdoms, farm resources, fight monsters (PvE), and compete with enemy kingdoms (PvP) or alliances (MMO) where all the land plots are non-fungible tokens (NFT) along with tokenizable resources, skins, and many other game assets. Currently, the free-to-play strategy game is available on mobile (Android, iOS), as well as on the PC.

The project team aims to build a game universe where gamers can have fun together while capitalizing on their digital assets, skills, and play-time. The project offers entertaining game content that appeals to not just crypto enthusiasts but also mainstream gamers.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

League of Kingdoms (LOKA) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

การคาดการณ์ราคา League of Kingdoms (USD)

League of Kingdoms (LOKA) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ League of Kingdoms (LOKA) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ League of Kingdoms

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา League of Kingdoms ตอนนี้!

LOKA เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ League of Kingdoms (LOKA)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ League of Kingdoms (LOKA) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ LOKAโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ League of Kingdoms (LOKA)

วันนี้ League of Kingdoms (LOKA) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน LOKA เป็นUSD คือ 0.109999 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน LOKA เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ LOKA เป็น USD คือ $ 0.109999 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ League of Kingdoms คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ LOKA คือ $ 5.04M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ LOKA คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ LOKA คือ 45.55M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ LOKA คือเท่าใด?
LOKA ถึงราคา ATH ที่ 5.37 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ LOKA คือเท่าไร?
LOKA ถึงราคา ATL ที่ 0.04425999 USD
ปริมาณการเทรดของ LOKA คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ LOKA คือ -- USD
ปีนี้ LOKA จะสูงขึ้นอีกไหม?
LOKA อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา LOKA เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:20:39 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ League of Kingdoms (LOKA)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

