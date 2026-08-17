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ราคาปัจจุบัน Dego Finance วันนี้ คือ 0.00269794 USD มูลค่าตลาด DEGO เท่ากับ 56,657 USD ติดตามการอัปเดตราคา DEGO เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Dego Finance วันนี้ คือ 0.00269794 USD มูลค่าตลาด DEGO เท่ากับ 56,657 USD ติดตามการอัปเดตราคา DEGO เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Dego Finance ราคา (DEGO)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 DEGO เป็น USD

$0.00270168
$0.00270168$0.00270168
-0.06%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Dego Finance (DEGO) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 06:04:36 (UTC+8)

ราคา Dego Finance วันนี้

ราคาปัจจุบัน Dego Finance (DEGO) วันนี้ $ 0.00269794, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 6.12% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน DEGO เป็น USD คือ $ 0.00269794 ต่อ DEGO.

Dego Finance มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 56,657 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 21.00M DEGO ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา DEGO เทรดระหว่าง $ 0.00269769 (ต่ำ) กับ $ 0.00287696 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 33.41 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00269769

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น DEGO เคลื่อนไหว +0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -15.48% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 9.22K.

Dego Finance (DEGO) ข้อมูลการตลาด

$ 56.66K
$ 56.66K$ 56.66K

$ 9.22K
$ 9.22K$ 9.22K

$ 56.66K
$ 56.66K$ 56.66K

21.00M
21.00M 21.00M

21,000,000.0
21,000,000.0 21,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Dego Finance คือ $ 56.66K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 9.22K อุปทานหมุนเวียนของ DEGO คือ 21.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 21000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 56.66K

ประวัติราคา Dego Finance USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00269769
$ 0.00269769$ 0.00269769
ต่ำสุด 24h
$ 0.00287696
$ 0.00287696$ 0.00287696
สูงสุด 24h

$ 0.00269769
$ 0.00269769$ 0.00269769

$ 0.00287696
$ 0.00287696$ 0.00287696

$ 33.41
$ 33.41$ 33.41

$ 0.00269769
$ 0.00269769$ 0.00269769

+0.00%

-6.11%

-15.48%

-15.48%

ประวัติราคา Dego Finance (DEGO) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Dego Finance เป็น USD เท่ากับ $ -0.000175768913818393
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Dego Finance เป็น USD เท่ากับ $ -0.0006863624
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Dego Finance เป็น USD เท่ากับ $ -0.0014330343
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Dego Finance เป็น USD เท่ากับ $ +0.0000000323063669802

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.000175768913818393-6.11%
30 วัน$ -0.0006863624-25.44%
60 วัน$ -0.0014330343-53.11%
90 วัน$ +0.0000000323063669802+0.00%

การคาดการณ์ราคา Dego Finance

การคาดการณ์ราคา Dego Finance (DEGO) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ DEGO ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Dego Finance (DEGO) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Dego Finance อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Dego Finance จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา DEGO ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Dego Finance

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Dego Finance (DEGO) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Binance LaunchpadBNB Chain EcosystemDecentralized Finance (DeFi)

เกี่ยวกับ Dego Finance

ราคาปัจจุบันของ Dego Finance คือเท่าไร?

ราคาสดของ Dego Finance (DEGO) คือ ฿0.0871337568972797024000 THB โดยการประเมินราคาแบบเรียลไทม์นี้จะอัปเดตอย่างต่อเนื่อง และรวบรวมข้อมูลราคาจากตลาดแลกเปลี่ยนหลักทั่วโลกเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้เห็นอัตราตลาดที่แม่นยำ

Dego Finance ถูกจัดอยู่ในตำแหน่งใดในตลาด?

ปัจจุบัน Dego Finance อยู่ในอันดับที่ #6778 ของตลาด โดยมีมูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿1829817.29190759472000 การจัดอันดับนี้ได้รับอิทธิพลจากความลึกของสภาพคล่อง ความต้องการโดยรวมของนักลงทุน และจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนในตลาด

จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ DEGO มีเท่าไร?

จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ DEGO คือ 21000000.0 โทเค็น ซึ่งแสดงถึงปริมาณที่มีอยู่ในตลาดเปิด ตัวเลขนี้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดมูลค่าทางตลาด ความหายาก และพลวัตของภาวะเงินเฟ้อในระยะยาว

ช่วงราคา 24 ชั่วโมงของ Dego Finance เป็นอย่างไร?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Dego Finance เทรดน์อยู่ในช่วงราคาตั้งแต่ ฿0.0871256827965864624000 (ราคาต่ำสุด 24 ชั่วโมง) ไปจนถึง ฿0.0929154589216950016000 (ราคาสูงสุด 24 ชั่วโมง) ช่วงความผันผวนนี้ช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจแรงฉุดกระชากในระยะสั้นและความไม่แน่นอนของตลาด

Dego Finance ห่างจากจุดสูงสุดตลอดกาลและจุดต่ำสุดตลอดกาลมากแค่ไหน?

Dego Finance เคยทำสถิติสูงสุดตลอดกาลที่ ฿1079.0228166445936000 ในขณะที่ราคาต่ำสุดที่เคยบันทึกไว้ (ATL) คือ ฿0.0871256827965864624000 จุดอ้างอิงทางประวัติศาสตร์เหล่านี้ช่วยให้เทรดเดอร์ประเมินศักยภาพราคาในระยะยาวและวัฏจักรของราคาได้

การซื้อขายของ DEGO ในวันนี้คึกคักแค่ไหน?

ปริมาณการซื้อขายในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ ฿-- ซึ่งสะท้อนถึงการมีส่วนร่วมในตลาดปัจจุบัน ปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้นมักบ่งบอกถึงความสนใจของนักลงทุนที่แข็งแกร่งขึ้นและสภาพคล่องของตลาดที่ลึกขึ้น

อะไรเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวโน้มล่าสุดของ Dego Finance?

การเคลื่อนไหวของราคาปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป -6.11% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดจากทั้งความรู้สึกของตลาด ความเคลื่อนไหวในการซื้อขาย ปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค และการอัปเดตเฉพาะระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับ Decentralized Finance (DeFi),NFT,BNB Chain Ecosystem,Solana Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Binance Launchpad,Governance การเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันของปริมาณการซื้อขายยังสามารถเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของราคาอย่างรวดเร็วได้อีกด้วย

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Dego Finance

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 06:04:36 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Dego Finance (DEGO)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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