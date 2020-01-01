Токеномика XBorg (XBG) Откройте для себя ключевую информацию о XBorg (XBG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о XBorg (XBG) XBorg is building a player identity protocol to drive the evolution of online experiences. It aims to revolutionise the gaming industry by allowing players to own and use their data to unlock a more personalised internet. The XBorg ID captures data from various sources, including real-time game data, APIs, and tournament platforms to create unique player identities. Zero-knowledge proofs are used to ensure a player’s privacy. Players can use their XBorg ID in any application or game that integrates with the protocol. They can share some or all of their credentials to access personalised experiences. Enabling use cases such as fairer token airdrops, identity-based rewards and investment opportunities, new loyalty experiences, and more. Официальный сайт: https://xborg.com/ Whitepaper: https://xbg.xborg.com/litepaper Купить XBG сейчас!

Токеномика и анализ цен XBorg (XBG) Изучите ключевые данные о токеномике и цене XBorg (XBG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 12,85M $ 12,85M $ 12,85M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 215,00M $ 215,00M $ 215,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 59,77M $ 59,77M $ 59,77M Исторический максимум: $ 0,41625 $ 0,41625 $ 0,41625 Исторический минимум: $ 0,04681858 $ 0,04681858 $ 0,04681858 Текущая цена: $ 0,060118 $ 0,060118 $ 0,060118 Узнайте больше о цене XBorg (XBG)

Токеномика XBorg (XBG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики XBorg (XBG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов XBG, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов XBG. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой XBG, изучите текущую цену XBG!

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