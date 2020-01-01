Токеномика Wrapped Savings rUSD (WSRUSD) Откройте для себя ключевую информацию о Wrapped Savings rUSD (WSRUSD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Wrapped Savings rUSD (WSRUSD) Reservoir is a multicollateral yield bearing stablecoin backed by RWAs and onchain strategies (tbills, overcollateralized onchain lending, funding rate strategies). This flexible infrastructure allows for consistently high yields paid out to through varying market conditions and sets up Reservoir to be the primary candidate for looping strategies. Reservoir is live on Ethereum & Berachain and recently crossed $250m in TVL. Официальный сайт: https://reservoir.xyz/ Купить WSRUSD сейчас!

Токеномика и анализ цен Wrapped Savings rUSD (WSRUSD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Wrapped Savings rUSD (WSRUSD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 11,79M $ 11,79M $ 11,79M Общее предложение: $ 13,98M $ 13,98M $ 13,98M Оборотное предложение: $ 13,98M $ 13,98M $ 13,98M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 14,32M $ 14,32M $ 14,32M Исторический максимум: $ 1,024 $ 1,024 $ 1,024 Исторический минимум: $ 1,024 $ 1,024 $ 1,024 Текущая цена: $ 1,024 $ 1,024 $ 1,024 Узнайте больше о цене Wrapped Savings rUSD (WSRUSD)

Токеномика Wrapped Savings rUSD (WSRUSD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Wrapped Savings rUSD (WSRUSD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WSRUSD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WSRUSD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WSRUSD, изучите текущую цену WSRUSD!

Прогноз цены WSRUSD Хотите узнать, куда может двигаться WSRUSD? Наша страница прогноза цены WSRUSD объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена WSRUSD прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!