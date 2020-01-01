Токеномика WATER Coin (WATER)

Токеномика WATER Coin (WATER)

Откройте для себя ключевую информацию о WATER Coin (WATER), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о WATER Coin (WATER)

Global charity and research initiatives that will drive attention of millions of people. $WATER aims to have a net-positive impact on real world with the help of charity.

$WATER introduces a unique and engaging game mechanic inspired by the states of water—staking (icing) and burning (vaporizing).

FREEZING (STAKING) Just as water turns into ice when it gets cold, $WATER tokens can be staked (iced) to earn rewards. Stakers are rewarded with additional $WATER tokens over time, simulating the process of accumulating ice

VAPORIZING (BURNING) When water is heated, it turns into vapor and disappears. Similarly, $WATER tokens can be burned (vaporized) to reduce the total supply, increasing scarcity and potentially the value of the remaining tokens.

Официальный сайт:
https://watercoin.wtf/
Whitepaper:
https://wiki.watercoin.wtf/welcome

Токеномика и анализ цен WATER Coin (WATER)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене WATER Coin (WATER), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 722,65K
$ 722,65K$ 722,65K
Общее предложение:
$ 73,11B
$ 73,11B$ 73,11B
Оборотное предложение:
$ 73,11B
$ 73,11B$ 73,11B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 722,65K
$ 722,65K$ 722,65K
Исторический максимум:
$ 0,00277966
$ 0,00277966$ 0,00277966
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика WATER Coin (WATER): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики WATER Coin (WATER) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов WATER, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов WATER.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WATER, изучите текущую цену WATER!

Прогноз цены WATER

Хотите узнать, куда может двигаться WATER? Наша страница прогноза цены WATER объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.