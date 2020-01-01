Токеномика WATER Coin (WATER) Откройте для себя ключевую информацию о WATER Coin (WATER), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о WATER Coin (WATER) Global charity and research initiatives that will drive attention of millions of people. $WATER aims to have a net-positive impact on real world with the help of charity. $WATER introduces a unique and engaging game mechanic inspired by the states of water—staking (icing) and burning (vaporizing). FREEZING (STAKING) Just as water turns into ice when it gets cold, $WATER tokens can be staked (iced) to earn rewards. Stakers are rewarded with additional $WATER tokens over time, simulating the process of accumulating ice VAPORIZING (BURNING) When water is heated, it turns into vapor and disappears. Similarly, $WATER tokens can be burned (vaporized) to reduce the total supply, increasing scarcity and potentially the value of the remaining tokens. Официальный сайт: https://watercoin.wtf/ Whitepaper: https://wiki.watercoin.wtf/welcome Купить WATER сейчас!

Токеномика и анализ цен WATER Coin (WATER) Изучите ключевые данные о токеномике и цене WATER Coin (WATER), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 722,65K $ 722,65K $ 722,65K Общее предложение: $ 73,11B $ 73,11B $ 73,11B Оборотное предложение: $ 73,11B $ 73,11B $ 73,11B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 722,65K $ 722,65K $ 722,65K Исторический максимум: $ 0,00277966 $ 0,00277966 $ 0,00277966 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене WATER Coin (WATER)

Токеномика WATER Coin (WATER): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики WATER Coin (WATER) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WATER, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WATER. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WATER, изучите текущую цену WATER!

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