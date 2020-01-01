Токеномика US Degen Index 6900 (DXY) Откройте для себя ключевую информацию о US Degen Index 6900 (DXY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о US Degen Index 6900 (DXY) On a mission to onboard the next 1,000,000 degens to @Ethereum. Launched stealth with no presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced, US Degen Index 6900 is a memecoin. It is completely useless and fulfills no purpose or utility. Partaking in the community in any way has no expectation of profit and is done for entertainment purposes only. That's the US Degen Index 6900. Each token is meticulously and mathematically designed to profit from variation. At the DXY, utility IS volatility. $DXY is the most shilled ticker on Twitter from all stocks and crypto related accs. MILLIONS of tweets have been sent out about the US dollar and it's impact on markets. Официальный сайт: https://dxy6900.vip/ Купить DXY сейчас!

Токеномика и анализ цен US Degen Index 6900 (DXY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене US Degen Index 6900 (DXY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 694,29K $ 694,29K $ 694,29K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 694,29K $ 694,29K $ 694,29K Исторический максимум: $ 0,00978671 $ 0,00978671 $ 0,00978671 Исторический минимум: $ 0,0001369 $ 0,0001369 $ 0,0001369 Текущая цена: $ 0,00068852 $ 0,00068852 $ 0,00068852 Узнайте больше о цене US Degen Index 6900 (DXY)

Токеномика US Degen Index 6900 (DXY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики US Degen Index 6900 (DXY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DXY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DXY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DXY, изучите текущую цену DXY!

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