Токеномика Tree Stuck in Cat (TREEINCAT) Откройте для себя ключевую информацию о Tree Stuck in Cat (TREEINCAT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Tree Stuck in Cat (TREEINCAT) A playful paradox in a universe where trees get stuck in cats. Innovation meets imagination presented in the form of games, art, music and AI. This bizarre fusion of nature and chaos turns expectations upside down, capturing the essence of the Animal Plant meta before it was even a trend. It’s a movement driven by humor, philosophy, and sheer absurdity, where confusion meets creativity. With a passionate community fueling stunning art, music, and games, TREEINCAT isn’t just a meme, it’s an experience redefining what crypto projects can be. Официальный сайт: https://www.treeincat.com Whitepaper: https://cdn.prod.website-files.com/67539163b791fd613434002d/6762b8d8cd1f032e1ddae802_TREEINCATwp1.pdf Купить TREEINCAT сейчас!

Токеномика и анализ цен Tree Stuck in Cat (TREEINCAT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Tree Stuck in Cat (TREEINCAT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 669,12K $ 669,12K $ 669,12K Общее предложение: $ 989,71M $ 989,71M $ 989,71M Оборотное предложение: $ 989,71M $ 989,71M $ 989,71M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 669,12K $ 669,12K $ 669,12K Исторический максимум: $ 0,00197193 $ 0,00197193 $ 0,00197193 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00067568 $ 0,00067568 $ 0,00067568 Узнайте больше о цене Tree Stuck in Cat (TREEINCAT)

Токеномика Tree Stuck in Cat (TREEINCAT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Tree Stuck in Cat (TREEINCAT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TREEINCAT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TREEINCAT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TREEINCAT, изучите текущую цену TREEINCAT!

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