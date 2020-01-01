Токеномика Trabzonspor Fan Token (TRA)

Токеномика Trabzonspor Fan Token (TRA)

Откройте для себя ключевую информацию о Trabzonspor Fan Token (TRA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Trabzonspor Fan Token (TRA)

Официальный сайт:
https://www.trabzonspor.org.tr/tr

Токеномика и анализ цен Trabzonspor Fan Token (TRA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Trabzonspor Fan Token (TRA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 3,08M
$ 3,08M$ 3,08M
Общее предложение:
$ 10,00M
$ 10,00M$ 10,00M
Оборотное предложение:
$ 7,08M
$ 7,08M$ 7,08M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 4,35M
$ 4,35M$ 4,35M
Исторический максимум:
$ 9,77
$ 9,77$ 9,77
Исторический минимум:
$ 0,426232
$ 0,426232$ 0,426232
Текущая цена:
$ 0,435256
$ 0,435256$ 0,435256

Токеномика Trabzonspor Fan Token (TRA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Trabzonspor Fan Token (TRA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов TRA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов TRA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TRA, изучите текущую цену TRA!

Прогноз цены TRA

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.