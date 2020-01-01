Токеномика THE EAR STAYS ON (EAR) Откройте для себя ключевую информацию о THE EAR STAYS ON (EAR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о THE EAR STAYS ON (EAR) After the attempted assassination of Donald trump. EAR the meme coin was launched on pump fun and subsequently taken over by the community. The coin reflects the the amazing strength of his ear, and how THE EAR STAYS ON after being struck by a bullet. The project was launched the same day from pump fun, the dev burned his supply of 10m tokens and allowed the community to take it over. within the first 24 hrs EAR seen 80m+ volume reached ath of 29m and 9000 holders Официальный сайт: https://theearstayson.xyz/ Купить EAR сейчас!

Токеномика и анализ цен THE EAR STAYS ON (EAR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене THE EAR STAYS ON (EAR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 45,76K $ 45,76K $ 45,76K Общее предложение: $ 990,00M $ 990,00M $ 990,00M Оборотное предложение: $ 990,00M $ 990,00M $ 990,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 45,76K $ 45,76K $ 45,76K Исторический максимум: $ 0,00238649 $ 0,00238649 $ 0,00238649 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене THE EAR STAYS ON (EAR)

Токеномика THE EAR STAYS ON (EAR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики THE EAR STAYS ON (EAR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов EAR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов EAR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой EAR, изучите текущую цену EAR!

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