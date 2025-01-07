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Цена THE EAR STAYS ON (EAR)

USD

График цены THE EAR STAYS ON (EAR) в реальном времени

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+9.70%(1D)

Цена THE EAR STAYS ON (EAR) сегодня

Текущая цена THE EAR STAYS ON (EAR) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 55.27K USD. Цена EAR к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка THE EAR STAYS ON:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 6.15K USD
- Изменение цены THE EAR STAYS ON в течение дня составляет +9.50%
- Оборотное предложение составляет 990.00M USD

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Ценовые показатели THE EAR STAYS ON (EAR) - USD

За сегодня изменение цены THE EAR STAYS ON на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены THE EAR STAYS ON на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены THE EAR STAYS ON на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены THE EAR STAYS ON на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+9.50%
30 дней$ 0-13.73%
60 дней$ 0-26.34%
90 дней$ 0--

Анализ цен THE EAR STAYS ON (EAR)

Ознакомьтесь с последним анализом цен THE EAR STAYS ON: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00238649
$ 0.00238649$ 0.00238649

+0.21%

+9.50%

+23.92%

Рыночная информация THE EAR STAYS ON (EAR)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 55.27K
$ 55.27K$ 55.27K

$ 6.15K
$ 6.15K$ 6.15K

990.00M
990.00M 990.00M

Что такое THE EAR STAYS ON (EAR)

After the attempted assassination of Donald trump. EAR the meme coin was launched on pump fun and subsequently taken over by the community. The coin reflects the the amazing strength of his ear, and how THE EAR STAYS ON after being struck by a bullet. The project was launched the same day from pump fun, the dev burned his supply of 10m tokens and allowed the community to take it over. within the first 24 hrs EAR seen 80m+ volume reached ath of 29m and 9000 holders

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Источник THE EAR STAYS ON (EAR)

Официальный веб-сайт

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EAR на местную валюту

1 EAR к AUD
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1 EAR к GBP
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1 EAR к EUR
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1 EAR к USD
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1 EAR к MYR
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1 EAR к CAD
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1 EAR к BDT
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1 EAR к THB
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1 EAR к TWD
NT$--
1 EAR к CHF
Fr--
1 EAR к HKD
HK$--
1 EAR к MAD
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