Токеномика Success Kid (SKID) Откройте для себя ключевую информацию о Success Kid (SKID), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

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Токеномика и анализ цен Success Kid (SKID) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Success Kid (SKID), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 516,74K $ 516,74K $ 516,74K Общее предложение: $ 88,88M $ 88,88M $ 88,88M Оборотное предложение: $ 88,88M $ 88,88M $ 88,88M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 516,74K $ 516,74K $ 516,74K Исторический максимум: $ 0,256026 $ 0,256026 $ 0,256026 Исторический минимум: $ 0,00418837 $ 0,00418837 $ 0,00418837 Текущая цена: $ 0,0058078 $ 0,0058078 $ 0,0058078 Узнайте больше о цене Success Kid (SKID)

Токеномика Success Kid (SKID): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Success Kid (SKID) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SKID, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SKID. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SKID, изучите текущую цену SKID!

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