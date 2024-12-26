Цена Success Kid (SKID)
Текущая цена Success Kid (SKID) сегодня составляет 0.01932134 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 1.72M USD. Цена SKID к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Success Kid:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 9.97K USD
- Изменение цены Success Kid в течение дня составляет +3.60%
- Оборотное предложение составляет 88.88M USD
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За сегодня изменение цены Success Kid на USD составило $ +0.00067076.
За последние 30 дней изменение цены Success Kid на USD составило $ -0.0061267176.
За последние 60 дней изменение цены Success Kid на USD составило $ +0.0042489809.
За последние 90 дней изменение цены Success Kid на USD составило $ -0.00835688049010389.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +0.00067076
|+3.60%
|30 дней
|$ -0.0061267176
|-31.70%
|60 дней
|$ +0.0042489809
|+21.99%
|90 дней
|$ -0.00835688049010389
|-30.19%
Ознакомьтесь с последним анализом цен Success Kid: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+1.12%
+3.60%
+16.88%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
$SKID is tired of watching everyone play hot potato with the endless derivative ShibaCumGM ElonKishu TurboAss FlokiMoon Inu coins. The Inu’s have had their day. It’s time for the most recognizable meme in the world to take his reign as king of the memes. $SKID is here to make memecoins great again. Launched stealth with no presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced, $SKID is a coin for the people, forever. Fueled by pure memetic power, let $SKID show you the way
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