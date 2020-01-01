Токеномика Skillful AI (SKAI)

Токеномика Skillful AI (SKAI)

Откройте для себя ключевую информацию о Skillful AI (SKAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Skillful AI (SKAI)

Skillful AI is standing for the transition from basic chatbots to advanced virtual assistants and tailor-made AI solutions. Skillful AI is an advanced platform that empowers individuals by providing a personalized AI ecosystem. It enables users to stay current with rapid technological advancements, offering customized virtual assistants trained in domain-specific knowledge. With a focus on context and user-specific memories, Skillful AI ensures comprehensive and tailored interactions. Additionally, it embraces developers, granting access to tools for creating and monetizing assistants, fostering a collaborative and dynamic ecosystem Powered by blockchain technology. Skillful AI is a gateway to harnessing the benefits of AI and staying ahead in a dynamic digital world.

Официальный сайт:
https://www.skillfulai.io/
Whitepaper:
https://drive.google.com/file/d/1QnzPcAkXfwfHuZblL5rj525-DdCT4nV1/view

Токеномика и анализ цен Skillful AI (SKAI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Skillful AI (SKAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 238,68K
$ 238,68K$ 238,68K
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 113,37M
$ 113,37M$ 113,37M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 2,11M
$ 2,11M$ 2,11M
Исторический максимум:
$ 0,252674
$ 0,252674$ 0,252674
Исторический минимум:
$ 0,00210101
$ 0,00210101$ 0,00210101
Текущая цена:
$ 0,00210428
$ 0,00210428$ 0,00210428

Токеномика Skillful AI (SKAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Skillful AI (SKAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SKAI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SKAI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SKAI, изучите текущую цену SKAI!

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.