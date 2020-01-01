Токеномика Skillful AI (SKAI) Откройте для себя ключевую информацию о Skillful AI (SKAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Skillful AI (SKAI) Skillful AI is standing for the transition from basic chatbots to advanced virtual assistants and tailor-made AI solutions. Skillful AI is an advanced platform that empowers individuals by providing a personalized AI ecosystem. It enables users to stay current with rapid technological advancements, offering customized virtual assistants trained in domain-specific knowledge. With a focus on context and user-specific memories, Skillful AI ensures comprehensive and tailored interactions. Additionally, it embraces developers, granting access to tools for creating and monetizing assistants, fostering a collaborative and dynamic ecosystem Powered by blockchain technology. Skillful AI is a gateway to harnessing the benefits of AI and staying ahead in a dynamic digital world. Официальный сайт: https://www.skillfulai.io/ Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/1QnzPcAkXfwfHuZblL5rj525-DdCT4nV1/view Купить SKAI сейчас!

Токеномика и анализ цен Skillful AI (SKAI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Skillful AI (SKAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 238,68K $ 238,68K $ 238,68K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 113,37M $ 113,37M $ 113,37M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,11M $ 2,11M $ 2,11M Исторический максимум: $ 0,252674 $ 0,252674 $ 0,252674 Исторический минимум: $ 0,00210101 $ 0,00210101 $ 0,00210101 Текущая цена: $ 0,00210428 $ 0,00210428 $ 0,00210428 Узнайте больше о цене Skillful AI (SKAI)

Токеномика Skillful AI (SKAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Skillful AI (SKAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SKAI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SKAI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SKAI, изучите текущую цену SKAI!

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