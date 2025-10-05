Текущая цена Skillful AI сегодня составляет 0,00181756 USD. Следите за обновлениями цены SKAI к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены SKAI прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Skillful AI сегодня составляет 0,00181756 USD. Следите за обновлениями цены SKAI к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены SKAI прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о SKAI

Информация о цене SKAI

Whitepaper SKAI

Официальный сайт SKAI

Токеномика SKAI

Прогноз цен SKAI

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Skillful AI

Цена Skillful AI (SKAI)

Не в листинге

Текущая цена 1 SKAI в USD:

$0,00181756
$0,00181756$0,00181756
-0,60%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Skillful AI (SKAI) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-05 08:11:31 (UTC+8)

Информация о ценах Skillful AI (SKAI) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00179743
$ 0,00179743$ 0,00179743
Мин 24Ч
$ 0,00183244
$ 0,00183244$ 0,00183244
Макс 24Ч

$ 0,00179743
$ 0,00179743$ 0,00179743

$ 0,00183244
$ 0,00183244$ 0,00183244

$ 0,252674
$ 0,252674$ 0,252674

$ 0,00113594
$ 0,00113594$ 0,00113594

-0,00%

-0,63%

-6,52%

-6,52%

Текущая цена Skillful AI (SKAI) составляет $0,00181756. За последние 24 часа SKAI торговался в диапазоне от $ 0,00179743 до $ 0,00183244, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена SKAI за все время составляет $ 0,252674, а минимальная – $ 0,00113594.

Что касается краткосрочной динамики, SKAI изменился на -0,00% за последний час, на -0,63% за 24 часа и на -6,52% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Skillful AI (SKAI)

$ 206,06K
$ 206,06K$ 206,06K

--
----

$ 1,82M
$ 1,82M$ 1,82M

113,37M
113,37M 113,37M

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Skillful AI составляет $ 206,06K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение SKAI составляет 113,37M, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 1,82M.

История цен Skillful AI (SKAI) в USD

За сегодня изменение цены Skillful AI на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Skillful AI на USD составило $ -0,0000818636.
За последние 60 дней изменение цены Skillful AI на USD составило $ +0,0000967329.
За последние 90 дней изменение цены Skillful AI на USD составило $ -0,0001532463363754183.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-0,63%
30 дней$ -0,0000818636-4,50%
60 дней$ +0,0000967329+5,32%
90 дней$ -0,0001532463363754183-7,77%

Что такое Skillful AI (SKAI)

Skillful AI is standing for the transition from basic chatbots to advanced virtual assistants and tailor-made AI solutions. Skillful AI is an advanced platform that empowers individuals by providing a personalized AI ecosystem. It enables users to stay current with rapid technological advancements, offering customized virtual assistants trained in domain-specific knowledge. With a focus on context and user-specific memories, Skillful AI ensures comprehensive and tailored interactions. Additionally, it embraces developers, granting access to tools for creating and monetizing assistants, fostering a collaborative and dynamic ecosystem Powered by blockchain technology. Skillful AI is a gateway to harnessing the benefits of AI and staying ahead in a dynamic digital world.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Skillful AI (SKAI)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Прогноз цены Skillful AI (USD)

Сколько будет стоить Skillful AI (SKAI) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Skillful AI (SKAI) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Skillful AI.

Проверьте прогноз цены Skillful AI!

SKAI на местную валюту

Токеномика Skillful AI (SKAI)

Понимание токеномики Skillful AI (SKAI) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена SKAI прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Skillful AI (SKAI)

Сколько стоит Skillful AI (SKAI) на сегодня?
Актуальная цена SKAI в USD – 0,00181756 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена SKAI в USD?
Текущая цена SKAI в USD составляет $ 0,00181756. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Skillful AI?
Рыночная капитализация SKAI составляет $ 206,06K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение SKAI?
Циркулирующее предложение SKAI составляет 113,37M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) SKAI?
SKAI достиг максимальной цены (ATH) в 0,252674 USD.
Какова была минимальная цена SKAI за все время (ATL)?
SKAI достиг минимальной цены (ATL) в 0,00113594 USD.
Каков объем торгов SKAI?
Объем торгов за последние 24 часа для SKAI составляет -- USD.
Вырастет ли SKAI в цене в этом году?
SKAI может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены SKAI для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-05 08:11:31 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Skillful AI (SKAI)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-04 13:39:16Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF Ethereum в США зафиксировал чистый приток в размере 233,5 миллиона долларов
10-04 11:26:38Новости отрасли
Эмиссия USDC превышает 75 миллиардов, доля рынка достигает 24,9%
10-03 10:20:00Новости отрасли
Общая рыночная капитализация криптовалют возвращается выше 4,2 триллиона долларов, с 24-часовым увеличением на 2,3%
10-03 05:17:00Новости отрасли
Биткоин впервые с середины августа преодолевает отметку в 120 000$
10-01 14:11:00Новости отрасли
Вчера, спотовые ETF Ethereum в США зафиксировали чистый приток в размере 127,5 миллиона долларов, в то время как спотовые ETF Bitcoin зарегистрировали чистый приток в размере 430 миллионов долларов
09-30 18:14:00Новости отрасли
Текущие ставки финансирования на основных централизованных и децентрализованных биржах указывают на нейтральное состояние рынка с небольшим медвежьим уклоном

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.