Токеномика Sceptre Staked FLR (SFLR) Откройте для себя ключевую информацию о Sceptre Staked FLR (SFLR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Sceptre Staked FLR (SFLR) Sceptre Liquid Staking for Flare is Liquid Staking on Flare. It provides sFLR to the user when they stake their (w)FLR with Sceptre. sFLR is then available to be used in other protocols like lending markets. Официальный сайт: https://flare.sceptre.fi/ Купить SFLR сейчас!

Токеномика и анализ цен Sceptre Staked FLR (SFLR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Sceptre Staked FLR (SFLR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 24,40M $ 24,40M $ 24,40M Общее предложение: $ 968,83M $ 968,83M $ 968,83M Оборотное предложение: $ 968,83M $ 968,83M $ 968,83M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 24,40M $ 24,40M $ 24,40M Исторический максимум: $ 0,04445059 $ 0,04445059 $ 0,04445059 Исторический минимум: $ 0,0131328 $ 0,0131328 $ 0,0131328 Текущая цена: $ 0,0251855 $ 0,0251855 $ 0,0251855 Узнайте больше о цене Sceptre Staked FLR (SFLR)

Токеномика Sceptre Staked FLR (SFLR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Sceptre Staked FLR (SFLR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SFLR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SFLR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SFLR, изучите текущую цену SFLR!

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