Токеномика Revolt 2 Earn (RVLT) Откройте для себя ключевую информацию о Revolt 2 Earn (RVLT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Revolt 2 Earn (RVLT) (RVLT) is CULT DAOs first ecosystem token, and has been built on the Polygon network as a Polygon POS token with 0.4% taxation. Whereas CULT works to fund protocols furthering decentralization, RVLT seeks to support The Many individuals who are working towards the same goal. Each month 490 stakers (+10 consistent NFT owners) are picked randomly from all RVLT stakers (uRVLT owners). These 500 have the job of approving or disapproving submissions by the users of the actions they have taken to help the CULT ecosystem, and support the revolution. This could be as simple as stickering, leafleting, shilling or civil disobedience. This protocol exists to allow The Many to not have to rely on wage labour fully, or in part and to fill the gap and pay users to further the cause of decentralization and the CULT ecosystem Официальный сайт: https://revolt.cultdao.io/ Купить RVLT сейчас!

Токеномика и анализ цен Revolt 2 Earn (RVLT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Revolt 2 Earn (RVLT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 873,47K $ 873,47K $ 873,47K Общее предложение: $ 65,42T $ 65,42T $ 65,42T Оборотное предложение: $ 65,07T $ 65,07T $ 65,07T FDV (полностью разводненная стоимость): $ 878,21K $ 878,21K $ 878,21K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Revolt 2 Earn (RVLT)

Токеномика Revolt 2 Earn (RVLT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Revolt 2 Earn (RVLT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RVLT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RVLT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RVLT, изучите текущую цену RVLT!

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