Цена Revolt 2 Earn (RVLT)
Текущая цена Revolt 2 Earn (RVLT) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 621.81K USD. Цена RVLT к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Revolt 2 Earn:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 368.79 USD
- Изменение цены Revolt 2 Earn в течение дня составляет -1.93%
- Оборотное предложение составляет 65.07T USD
Получайте обновления в режиме реального времени по цене RVLT к USD на MEXC. Будьте в курсе последних данных и анализа рынка. Это необходимо для принятия разумных торговых решений на быстро меняющемся рынке криптовалют. MEXC – ваша платформа для получения точной информации о ценах RVLT.
За сегодня изменение цены Revolt 2 Earn на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Revolt 2 Earn на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Revolt 2 Earn на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Revolt 2 Earn на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|-1.93%
|30 дней
|$ 0
|+4.40%
|60 дней
|$ 0
|+34.37%
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Revolt 2 Earn: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
--
-1.93%
-7.86%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
(RVLT) is CULT DAOs first ecosystem token, and has been built on the Polygon network as a Polygon POS token with 0.4% taxation. Whereas CULT works to fund protocols furthering decentralization, RVLT seeks to support The Many individuals who are working towards the same goal. Each month 490 stakers (+10 consistent NFT owners) are picked randomly from all RVLT stakers (uRVLT owners). These 500 have the job of approving or disapproving submissions by the users of the actions they have taken to help the CULT ecosystem, and support the revolution. This could be as simple as stickering, leafleting, shilling or civil disobedience. This protocol exists to allow The Many to not have to rely on wage labour fully, or in part and to fill the gap and pay users to further the cause of decentralization and the CULT ecosystem
MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!
Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.
|1 RVLT к AUD
A$--
|1 RVLT к GBP
￡--
|1 RVLT к EUR
€--
|1 RVLT к USD
$--
|1 RVLT к MYR
RM--
|1 RVLT к TRY
₺--
|1 RVLT к JPY
¥--
|1 RVLT к RUB
₽--
|1 RVLT к INR
₹--
|1 RVLT к IDR
Rp--
|1 RVLT к PHP
₱--
|1 RVLT к EGP
￡E.--
|1 RVLT к BRL
R$--
|1 RVLT к CAD
C$--
|1 RVLT к BDT
৳--
|1 RVLT к NGN
₦--
|1 RVLT к UAH
₴--
|1 RVLT к VES
Bs--
|1 RVLT к PKR
Rs--
|1 RVLT к KZT
₸--
|1 RVLT к THB
฿--
|1 RVLT к TWD
NT$--
|1 RVLT к CHF
Fr--
|1 RVLT к HKD
HK$--
|1 RVLT к MAD
.د.م--